Virtuelles Gipfeltreffen der Telekommunikationsbranche – wo steht 5G heute und was kommt danach?

Am 23./24. November 2021 lädt WEKA MEDIA PUBLISHING mit der Fachzeitschrift connect zur Konferenz mit hochkarätigen Rednern, Live-Pitch und Verleihung des Breakthrough Awards 2021.

München, 18. November 2021. Am 23. und 24. November 2021 dreht sich bei der connect conference alles um Trends und Kommunikationstechnologien der Zukunft. Auf der Agenda stehen spannende Vorträge über die Themen 5G, Open RAN, Campusnetze und E-Mobility. Die Konferenz vereint das Who is Who der Telekommunikationsbranche und findet bereits zum siebten Mal statt – in diesem Jahr Corona-bedingt erneut als rein virtuelles Streaming-Event. Ausgerichtet von der renommierten Telekommunikationsfachzeitschrift connect aus dem Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING richtet sich die connect conference an Experten und interessiertes Fachpublikum. Auftakt der zweitägigen Veranstaltung bildet der Breakthrough Award 2021, bei dem Start-ups mit besonders innovativen Ideen aus den Bereichen Tele-kommunikation, E-Mobility und IoT ausgezeichnet werden. Partner der Konferenz sind O2 Telefonica, Cocus, Huawei, Vodafone, Sunrise, umlaut, Zafaco, Oppo, Stadt Dresden, funk-schau, ICT Channel, Smarthouse Pro, PC Magazin und connect.

Der Wettbewerb um 5G läuft auf Hochtouren. Welches ist das größte, schnellste, beste 5G-Netz? Welche Vorteile haben Campusnetze für den Mittelstand? Wie weit ist 6G? Auf der connect conference geben Topexperten der Branche auf diese und viele weitere Fragen Ant-worten. “Unsere Themen, Partner und Redner unterstreichen die Positionierung von connect und WEKA MEDIA PUBLISHING und eben auch unserer Veranstaltung: immer an der Spitze der Telekommunikationsentwicklung. Dass diese in diesem Jahr erneut nicht live in unserer Partnerstadt Dresden stattfindet, bedauern wir sehr”, sagt Dirk Waasen, Verlagsleiter der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH.

Am 24. November dürfen die Konferenz-Teilnehmer auf die Keynotes der hochkarätigen Sprecher gespannt sein. Sascha Hellermann (Vorstand der Cocus AG) nimmt Campusnetzen den Schrecken und zeigt, wie der Mittelstand schnell und kostengünstig von 5G profitiert. Wie sich das echte mit dem virtuellen Leben perfekt verknüpfen lässt, erläutert Dr. Ralf Irmer (Chief Innovation Architect bei Vodafone). Zudem gibt Prof. Fettweis (TU Dresden) Einblicke in 6G. Im Roundtable diskutieren Mallik Rao (CTO Telefonica Deutschland), Elmar Grasser (CTO Sunrise), Hakan Ekmen (CEO Telecommunication bei umlaut) und Dr. Bruno Jacob-feuerborn (CEO DFMG Deutsche Funkturm GmbH) den aktuellen Stand und die Zukunft der Telekommunikation in Europa und Deutschland.

Die Veranstaltung startet am 23. November mit der Preisverleihung des diesjährigen Break-through Awards. In Live-Pitches stellen sich die drei Finalisten Peaq, SCIO und Schüttflix der Jury. Das Fachgremium, das unter anderem aus Vertretern der Stadt Dresden, von WEKA MEDIA PUBLISHING und des Start-up Accelerators Wayra besteht, wird am Abend des 23. November den Gewinner bekannt geben. Übergeben wird der Preis von 500.000 Euro Medialeistung von der Stadt Dresden.

Der Live-Stream der Konferenz ist frei zugänglich unter https://www.breakthrough-award.com/ sowie https://connect-conference.info/

TECHNIK TRENDS FASZINATION. Diesem Motto hat sich die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH verschrieben. Mit den Marken connect, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO, stereoplay und video begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten, sowohl Print als auch Digital. Hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Messlabor Testlab sind steter Anspruch. Nicht zuletzt deshalb gehört die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Messlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

Firmenkontakt

WEKA MEDIA PUBLISHING

Lennart Holtkemper

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 89 25556 1211

lholtkemper@connect.de

https://www.weka-media-publishing.de/

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

WEKA@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.