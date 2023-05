Vishay Intertechnology auf der PCIM Europe: 9. – 11.5.2023

Vishay präsentiert in Halle 9, Stand 210 breites Portfolio an Power-Management-Lösungen

Malvern (USA)/Selb – 4. May 2023 – Vishay Intertechnology wird auf der PCIM Europe 2023 sein breites Portfolio an Power-Management-Lösungen, die zwei zunehmend wichtige Trends in der Leistungselektronik aufgreifen, präsentierten: E-Mobilität und Energiespeicherung. In Halle 9, Stand 210, informieren Experten von Vishay über das umfangreiches Angebot des Unternehmens an passiven- und Halbleiter-Lösungen für diese Anwendungen der nächsten Generation, darunter die Entwicklung der planaren SiC-MOSFET-Technologie für 600 V und 1200 V, Leistungsinduktivitäten, die hohe Wirkungsgrade in Galliumnitrid (GaN)-DC/DC-Wandlern ermöglichen, sowie integrierte Leistungsmodullösungen, bei denen hocheffiziente Fast-Body-Dioden-MOSFETs und SiC-, FRED Pt®- und MOAT-Diodentechnologien kombiniert werden, um eine höhere Leistungsdichte gegenüber diskreten Lösungen zu erzielen.

Vishay bietet auf der PCIM zudem eine Reihe von produktspezifischen Vorführungen an: Die Besucher des Standes sehen den Einsatz der elektrischen Doppelschicht-Energiespeicherkondensatoren ENYCAP™ in batterielosen mobilen Anwendungen, während die Optokoppler-Evaluierungsboards die Funktionalität des linearen Optokopplers VOA300 zur Spannungs- und Strommessung, des Photovoltaik-MOSFET-Treibers VOM1271 mit integrierter Schnellabschaltung und des Widebody-Hochgeschwindigkeits-Optokopplers VOW2611 verdeutlichen.

Die anwendungsbezogenen Demonstrationen umfassen zudem:

-Eine rücksetzbare elektronische 40-kW-Sicherung (eFuse) für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) mit 400 V und 800 V.

-Ein unidirektionales 11-kW-Drehstrom-Bordladegerät (OBC) mit einer Stückliste, die zu 90 % aus Vishay-Bauteilen besteht.

-Ein intelligenter Hochspannungs-Batterie-Shunt für 400-V- und 800-V-Batterien.

-Eine bidirektionale 10-kW-eFuse für 48-V-Anwendungen.

-Ein V-Harvester-Board mit einem e-peas-Controller, Vishay-Fotodioden und hybriden Energiespeicherkondensatoren.

-Eine kollaborative Roboter-Workstation mit Vishay-Leistungswiderständen, ESTA-Leistungselektronikkondensatoren (PEC) und Automotive Grade-Dioden.

Zu den weiteren passiven Bauelementen von Vishay auf der PCIM gehören Aktuatoren mit haptischem Feedback, Power Metal Strip®- und Power Metal Plate™-Widerstände, Ultrapräzisions-Dünnfilm-Chipwiderstände und -Sicherungen, Leistungs-Dickfilmwiderstände, Drehpotentiometer, metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren, keramische Wechsel- und Gleichstrom-Scheibenkondensatoren sowie radiale, einrastende und oberflächenmontierbare Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Zu den präsentierten Vishay-Halbleiterlösungen gehören 2 A bis 7 A TMBS®-Gleichrichter bis 150 V, 2 A bis 4 A Standard-Gleichrichter bis 600 V sowie 1 A bis 5 A 200 V FRED Pt-Ultrafast-Gleichrichter in Vishays branchenweit erstem kompakten, flachen Power-DFN-Gehäuse: dem DFN3820A. Darüber hinaus zeigt Vishay 600 V und 1200 V-FRED Pt Gen 5 und Gen 7 ultraschnelle und hyperschnelle Gleichrichter in einer Vielzahl von Leistungsgehäusen sowie 400 V, 600 V und 1200 V-Standardgleichrichter in eSMP®-Gehäusen der Serien SlimDPAK 2L und SMPD 2L.

