VisorTech Motorbetr. ZigBee-Schließzylinder TS-100.app

die Tür per Fingerabdruck, Schlüsselkarte, Schlüssel oder App öffnen.

– Öffnen per Fingerabdruck, Schlüsselkarte, PIN-Code oder App

– Ideal zum Beispiel für Ferienwohnungen und Geschäftsräume

– Gebürstetes Metallgehäuse

– Mit ZigBee-Gateway auch Steuerung von weltweit möglich

– Steuerbar per kostenloser App ELESION oder per Amazon-Alexa-App

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit dem motorbetriebenen ZigBee-Schließzylinder von VisorTech schließt man die Haustür ohne Schlüssel auf – bequem per PIN-Code oder Fingerabdruck. Falls man den PIN-Code einmal vergisst – kein Problem! Das Schloss lässt sich auch jederzeit per Schlüsselkarte, kostenloser Smartphone-App oder mit mechanischem Not-Schlüssel öffnen. Und dank Motorantrieb öffnet sich der Schließzylinder vollständig!

Perfekte Erweiterung für das ZigBee-Gateway: Mit diesem intelligenten Türschloss verwaltet man per App und dem ZigBee-Gateway bequem und einfach die Zutritts-Berechtigungen für die Wohnung, Büro, Ferienwohnung u.v.m. Falls man kein ZigBee-Gateway hat, nutzt man alternativ auch Amazon Echo oder Amazon Show als Gateway.

Temporäre Zutritts-Berechtigung: Möchte man einzelnen Personen nur kurzzeitig Zugang gewähren, legt man einfach temporäre PIN-Codes fest, die man jederzeit anpassen kann. So lassen sich die Berechtigungen auch wieder schnell entziehen.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Das Türschloss direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs einrichten und jeden Nutzer einzeln verwalten. Dank Schlüssel-Nutzungs-Protokoll behält man immer im Blick, wer wann das Türschloss verwendet.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der ELESION-App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone. Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! Beispielsweise schaltet das Flurlicht ein, wenn man das Schloss aufschließt.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Immer verwendbar dank Notstrom-Versorgung: Sollte man den Batteriewechsel einmal vergessen haben, kein Problem. Denn mit dem beiliegenden USB-Stromkabel und einer Powerbank oder einem passenden Netzteil lässt sich das Türschloss trotzdem jederzeit öffnen.

– Öffnen der Tür per PIN-Code, Fingerabdruck-Scan, Schlüsselkarte, mechanischem Schlüssel oder App-Steuerung

Motorantrieb: öffnet den Schließzylinder vollständig

– Temporäre PIN-Codes: ideal für Airbnb, Ferienwohnungen, Hotels, Büros, in der Urlaubszeit für die Reinigungsfachkraft u.v.m.

– Unbegrenzt viele PIN-Codes per App generierbar, max. 150 selbstdefinierte PIN-Codes, max. 200 Schlüssekarten

– Einfache und bequeme Verwaltung von Zutritts-Berechtigungen

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Aktivierung und Einrichtung per App und wahlweise ZigBee-Gateway oder Amazon Echo Plus / Echo Show (notwendiges Zubehör, bitte dazu bestellen)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Vergabe von Zugangs-Berechtigungen und Öffnen

– Schlüssel-Nutzungs-Protokolle in der App einsehbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Flurlichts, wenn das Schloss aufschließt

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Wetterfestes Metallgehäuse: IP55

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ CR123A (bitte dazu bestellen), USB für Notstromversorgung

– Zylinder-Länge: 25 mm, Bohrdurchmesser: 48mm, geeignet für Türen mit 40-60 mm Stärke

– Maße: 15 x 7,2 x 4,5 cm, Gewicht: 1,2 kg

– Motorbetriebenes Türschloss TS-100.app inklusive Innen- und Außenmodul, Schließzylinder, Kreuzschlüssel, Montageplatte und Schrauben, 2 mechanischen Schlüssel, 2 RF-Schlüsselkarten und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403146

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5273-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5273-3110.shtml

Mit 2in1-WLAN-Gateway:

VisorTech Motorbetriebener ZigBee-Schließzylinder TS-100.app mit WLAN-Gateway und App, IP55

Preis: 186,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5277-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5277-3110.shtml

Link zur Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8kNS2q65cYR4zge

