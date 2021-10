VISUAL STORYTELLING 2021: QUALITÄT UND GESCHMACK

Valerio Braschi und Paolo Castiglioni erzählen den Piave DOP-Käse

mit absolut unveröffentlichten Rezepten und Autorenfotos.

Busche 29.09.2021 – Die Kampagne Visual Storytelling 2021, ein von Paolo Castiglioni und Valerio Braschi unterzeichnetes Fotoprogramm, welches das Konsortium des Piave DOP-Käses im Rahmen des Dreijahresprojekts Nice to Eat-EU entwickelt hat, wurde während einer digitalen Konferenz der Presse vorgestellt.

Hauptdarsteller der 12 Künstlerfotos ist der Piave DOP-Käse mit seinen jeweiligen Referenzen Fresco, Mezzano und Selezione Oro, aufs Beste interpretiert von Valerio Braschi, dem besten Jungchef 2021 und Gewinner der sechsten Ausgabe von Masterchef Italien sowie von Paolo Castiglioni, einem auf internationaler Ebene sehr bekannten Food-Fotografen.

“Es hat uns wirklich Spaß gemacht, von den wesentlichen Werten unseres DOP-Produkts zu erzählen; von den Bergen und vor allem von den Dolomiten, die nicht umsonst Weltkulturerbe der UNESCO sind. Außerdem von der Kultur der Traditionen dieses Territoriums, die sich auf die von Generation in Generation weitergereichte Käseproduktion und unsere erstklassige Milch beruft. Der Piave DOP kann mit vier wesentlichen Nummern zusammengefasst werden: 180 Produktionsställe, 350.000 jährlich hergestellte Käselaibe (von denen jeder etwa 6 kg wiegt), 35.000 in fast 30 Länder der Welt (allen voran die USA) exportierte Käselaibe und insgesamt 50, in den letzten 10 Jahren vom Piave DOP-Käse gewonnene Preise.” so die Worte von Chiara Brandalise , der Vorsitzenden des Konsortiums zum Schutz des Piave DOP-Käses.

Die 12 Rezepte und 12 Fotografien finden Sie unter folgendem Link:

https://www.nicetoeat.eu/photogallery/gallery-2021

Das Projekt Visual Storytelling 2021 erzählt von der magischen Begegnung zwischen Geschmack und Qualität anhand von Bildern, die hier von Food-Fotograf Paolo Castiglioni dargestellt werden: “Spektakuläre Panoramablicke und zauberhafte Elemente: Berge, Bäume, Felsen und Wasser. Meine Absicht war es, mit jedem Foto dieses einzigartige Territorium, in dem der Piave DOP-Käse entsteht, auf authentische Weise darzustellen. Die reine Energie von Valerio wird in jedem meiner Bilder durch die materiellen Elemente kraftvoll gebündelt.”

Eine Geschichte, die mithilfe des Piave DOP den Geschmack der Tradition zusammen mit den modernen Kochkünsten des Meisterkochs Valerio Braschi hervorragend zum Ausdruck bringt. Bilder, die das Land, das Produkt und die Kreativität dieses jungen Chefkochs, der im Laufe seiner jungen Karriere bereits in den Küchen der halben Welt (einschließlich Indien und Japan) unterwegs war und genau weiß, was er will, besonders hervorheben.

“Ich kannte bereits den Piave DOP, denn er war schon in meiner Familie sehr beliebt. Wenn ein Produkt so ausgezeichnet ist, muss man nicht viel daran ändern, sondern dieses lediglich noch besser zum Ausdruck bringen” – dies die Worte von Valerio Braschi – “Und genau das habe ichdurch meine Rezepte getan. Ich wollte eine Reise von der Vorspeise bis hin zum Dessert präsentieren und dabei den Geschmack dieses Käses so natürlich wie möglich belassen, indem ich ihn mit Zutaten serviere, die seine Merkmale am besten hervorheben”.

Die Rezepte und Fotografien gibt es außerdem in den Social Media Profilen des Chefkochs wie bei Instagram – mit dem Account @valebraschi – der 186.000 Follower vorzuweisen hat und natürlich bei Facebook – mit der Seite Valerio Braschi – mit ebenfalls 170.428 Fans. Kein schlechtes Schaufenster, um sowohl Feinschmecker wie leidenschaftliche Food-Experten, aber auch einfach nur junge Leute oder Neugierige auf den Plan zu rufen, die sich vielleicht rein zufällig über die Profile von Valerio zum ersten Mal dem Käse Piave DOP nähern.

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die Online- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeateu und www.formaggiopiave.it

