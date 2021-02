Vivien Melcher unterstützt Tållbeard als Lead Expert Research Operations

Berliner Experience Innovations-Unternehmen erweitert seine Research Unit

Tållbeard verfügt über Europas modernstes Cognitive Lab, ein Labor zur Nutzerforschung entlang der Customer Journey, welches neueste biometrische Technologien mit innovativem Video- und Soundstreaming vereint.

Für die umfangreiche Forschung an der Schnittstelle Mensch-Maschine holten sich die Experience Innovations-Experten nun Verstärkung ins Team: Ab 1. Februar wird Vivien Melcher als Expert Lead die Unit Research Operations verstärken und weiter ausbauen.

In diese Position bringt Vivien Melcher über 14 Jahre Erfahrung als UX Researcher und Human Factors Spezialistin ein.

Bei Tållbeard wird sie agile Projektteams bei der Auswahl geeigneter Research-Methoden unterstützen und Research-Projekte unter Anwendung

biophysiologischer Messmethoden leiten und durchführen.

Zu ihrem weiteren Aufgabenfeld gehört, bei der Implementierung von Research Operations und UX Research zu beraten und das Team weiterzuentwickeln.

Zuletzt arbeitete Vivien Melcher beim Customer Experience Spezialisten USEEDS°/diffferent als Lead Experience Researcher.

In dieser Funktion begleitete sie unter anderem die Entwicklung eines autonomen Stadtfahrzeugs für VW Future Center Europe und eines Generation Z-Kontos für die Haspa.

Zuvor unterstützte sie als Human Factors Experte das Fraunhofer IAO u.a. bei Projekten für das Ontario Power Generation Kraftwerk.

Einer ihrer beruflichen Interessenschwerpunkte ist Human Factors Engineering. Privat setzt sie sich aktiv für klimapositives Verhalten ein.

“Bei Tållbeard ist die Kombination von Research und nachhaltigen Businessmodellen Teil der Geschäftsstrategie. Ideale Voraussetzungen, die Zukunft mitzugestalten.

Ich freue mich auf spannende Herausforderungen in diesem dynamischen und kreativen Umfeld “, so Vivien Melcher.

“Vivien ist eine echte Research-Pionierin und passt mit ihrer Expertise sowie auch menschlich hervorragend in unser Team.

Wir freuen uns auf ihre Impulse in der Aufbauarbeit der Firma und ein inspirierendes Miteinander”, so Mark Drexler, Gründer und Geschäftsführer von Tållbeard.

Die Tållbeard GmbH ( http://www.tallbeard.studio) ist ein innovatives Experience Design Unternehmen mit Sitz am Standort Berlin und Mitarbeitern in Hannover und Köln. Unter Leitung der Gründer Mark Drexler und Sebastian Erhardt bietet das 20-köpfige Team strategische wie operative Unterstützung in den Bereichen Experience Design, Experience Research und Transformation. In Europas modernstem Labor zur Nutzerforschung geht Tållbeard Nutzererfahrungen mithilfe umfangreicher Research-Methoden und biometrischer Usability-Tests auf den Grund, so dass diese bereits in den Entwicklungsprozess von Produkten und Services einbezogen werden können. Auf diese Weise unterstützt das Unternehmen zahlreiche große Corporate-Kunden wie Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Commerzbank und Siemens aber auch Start-Ups wie Horizn Studios.

