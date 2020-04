VKS and COVID-19

VKS Lite kostenlos

Während sich die Welt weiter den Auswirkungen von COVID 19 anpasst, möchten wir uns zunächst bei allen, die momentan in der ersten Reihe stehen, bedanken. Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die Polizei, das Militär, die Sicherheitskräfte, die Kassierer der Lebensmittelgeschäfte, die Fabrikarbeiter und alle anderen wichtigen Mitarbeiter, die immer noch hart daran arbeiten, die Welt am Laufen zu halten.

Wir alle – die VKS-Familie und die Welt im Allgemeinen – befinden uns auf unbekanntem Gebiet. Wir müssen in dieser schwierigen Zeit zueinander stehen. Wir als Gesellschaft müssen unbedingt ruhig bleiben, nicht in Panik geraten und vor allem zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir dies mit dem geringsten Schaden für uns selbst und die Wirtschaft schaffen.

Wir von VKS haben durch schnelle Anpassungen unseres täglichen Ablaufes sichergestellt unsere Kunden weiterhin im vollem Umfang zu unterstützen.

Wenn diese Ereignisse wie diese Krise eintreten, wird die Notwendigkeit verstärkt, Wissen zu erfassen und schnell weiterzugeben. Die Verwendung von Best Practices zur Bekämpfung laufender Probleme wird uns alle auf lange Sicht stärker und widerstandsfähiger machen.

Um Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, bieten wir während der restlichen Pandemie die Arbeitsanweisung Software VKS Lite Kostenlos an.

Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Sicherheit und hoffen, dass alle die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen treffen. Hier Ihren persönlichen Zugang anfragen

VKS bietet eine leistungsstarke elektronische Arbeitsanweisungslösung, die entwickelt wurde, um Herstellern zu helfen, die Rentabilität durch Verbesserungen in Qualität, Produktivität und Effizienz zu verbessern. VKS macht die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Arbeitsanweisungen einfach und effizient und bietet gleichzeitig eine integrierte Plattform für die Datenerfassung und die Überwachung der Live-Produktivität.

