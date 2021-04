Voice SEO im Podcast Hype

Die richtige Zeit für einen Podcast? Jetzt!

Podcasts gibt es im Überfluss – Durch Voice SEO jetzt einen guten Einstieg schaffen – Voice SEO

Das ideale Medium für unterwegs im Auto, fürs Wäsche Waschen oder Kochen, ähnlich wie Radio, sind Podcast die beste Unterhaltung für nebenbei. Nur dass man sich bei Podcast spezifisch aussuchen kann zu welchem Thema man unterhalten werden möchte.

Comedy, Fotografie, Wissen oder Crime – Bei der Themenfindung eines eigenen Podcasts scheinen keine Grenzen gesetzt. Doch je mehr er eine Nische bedienen wird, desto wahrscheinlicher ist sein Erfolg. In den letzten Jahren sind immer mehr Podcasts auf dem Markt aufgetaucht. Doch ein Einstieg ins Podcast Geschäft ist immer noch möglich!

Podcast SEO bringt Sie nach vorn!

Was benötigt man für einen erfolgreichen Podcast? Dazu sind einige Fragen zu klären: Welches Thema möchte man bedienen, welche Zielgruppe spricht man dafür an und wie kann man diese am besten erreichen? Wenn das Konzept und die Themen erst mal stehen, ist es wichtig den Podcast regelmäßig immer zum gleichen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Diese Regelmäßigkeit stellt die Zielgruppe darauf ein, dass es immer zu diesem bestimmten Wochentag eine neue Folge zu hören geben wird. Doch das alleine genügt nicht für den Erfolg, denn zu einer richtigen Podcast Produktion gehört genauso eine gute Vermarktung.

Um einen Podcast zu bewerben, sollten alle Content Kanäle einbezogen werden, die einem zur Verfügung stehen. Dazu gehören Social Media Kanäle, sowie die eigene Website. Außerdem wird Voice Search immer mehr dazu genutzt Inhalte zu finden. Wir von onehundred.digital empfehlen deshalb eine Podcast Optimierung per Voice SEO. Fügen Sie schriftliche Beschreibungen der Folgen hinzu, damit diese mit Keywords versehen werden können. Außerdem sollte Ihr Podcast einfach betitelt werden, damit Sprachassistenten wie Google Home, Alexa oder Smartphones die Anfragen nach Ihrem Podcast gut verstehen und ihn dementsprechend auch finden und ausspielen. Wenn Sie den Einstieg im Podcast Geschäft nicht alleine schaffen wollen, kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Erstberatung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einem guten Konzept erfolgreich in die Welt der Podcasts starten!

Online Marketing maßgeschneidert aus Berlin!

Für Sie analysieren und konzeptionieren wir alle Facetten des Online Marketings mit seinen unendlichen Möglichkeiten.

SEO und Website Programmierung: Wir machen Sie sichtbarer!

SEA und Google Ads: Wir steigern Ihre Reichweite!

Social Media und Content Produktion: Wir erweitern den Kreis Ihrer Fans und Follower!

Tauchen Sie mit uns in den Kreativ-Dschungel ein und erleben Sie, was Online Marketing bewirken kann.

Sie brauchen es, wir haben es. Online Marketing | zu 100 Prozent.

Firmenkontakt

onehundreddigital GmbH

Simon Boé

Bergmannstraße 102

10961 Berlin

+49 30 612 86 010

hello@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Pressekontakt

markengold PR GmbH

Christina Eulgem

Münzstraße 18

10178 Berlin

+ 49 30 219 159 60

+ 49 30 219 159 69

presse@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.