VOLTARIS gewinnt vier weitere Stadtwerke-Partner für den intelligenten Messstellenbetrieb und die Gateway-Administration

Mit den Elektrizitätsnetzen Allgäu, den Stadtwerken Lindau (B) sowie den Elektrizitätsgenossenschaften Schlachters und Röthenbach haben sich vier weitere Stadtwerke für VOLTARIS entschieden. Der Energiedienstleister vergrößert damit seine Anwendergemeinschaft Messsystem (AWG) auf rund 40 Mitglieder und weitet das Dienstleistungsgeschäft nach Bayern aus. VOLTARIS konnte bei der gemeinsamen Ausschreibung der vier Stadtwerke sowohl mit einem attraktiven Preismodell als auch mit dem umfassenden Produktportfolio überzeugen.

Für die Elektrizitätsnetze Allgäu, die Stadtwerke Lindau (B) sowie die Elektrizitätsgenossenschaften Schlachters und Röthenbach mit insgesamt rund 50.000 Zählpunkten – darunter knapp 7.500 intelligente Messsysteme – wird VOLTARIS künftig den intelligenten Messstellenbetrieb inklusive Gerätemanagement, Gateway-Administration, WAN-Kommunikation und Messdatenaufbereitung übernehmen.

“Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, zumal alle Abstimmungen und Workshops auf digitalem Wege stattgefunden haben. Mit unserem vollumfänglichen, modularen Lösungskonzept haben wir überzeugt! Nur wenige Anbieter können alle Kernprozesse des intelligenten Messstellenbetriebs sowohl für den grundzuständigen als auch für den wettbewerblichen Messstellenbetreiber aus einer Hand abdecken”, erklärt Karsten Vortanz, Geschäftsführer von VOLTARIS.

Zusammenarbeit in einer starken Anwendergemeinschaft

Als Ergänzung des modularen Produktportfolios organisiert VOLTARIS in der AWG einen wachsenden Zusammenschluss von nun 40 Stadtwerke-Partnern mit dem Ziel einer effizienten und effektiven Gestaltung des intelligenten Messstellenbetriebs im Rahmen von Workshops, moderiertem Erfahrungsaustausch und Schulungen. Dabei übernimmt VOLTARIS auch die BSI-konforme Administration von mehr als 150.000 intelligenten Messsystemen als Full-Service-Dienstleistung. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die strategische Analyse und Beratung, neue Technologien, Systeme und Prozesse sowie die Produktentwicklung von Mehrwertdiensten mit dem intelligenten Messsystem, zum Beispiel das Submetering.

“Unsere neuen Stadtwerke-Partner arbeiten von Anfang an aktiv in unserer Anwendergemeinschaft mit, steigen damit gleich in die Umsetzung der neuen Prozesse des intelligenten Messstellenbetriebs ein und profitieren von den bisherigen Rollout-Erfahrungen”, so VOLTARIS-Geschäftsführer Volker Schirra.

Übergang in den Regelbetrieb bereits Mitte des Jahres

In den nächsten Wochen werden die VOLTARIS Projektleiter mit den neuen Stadtwerke-Partnern aktiv die Prozessumsetzung starten, um bereits Mitte des Jahres in den Regelbetrieb überzugehen. Schon Ende Januar wurden die Montage- und Logistikmitarbeiter zu berechtigten Personen der sicheren Lieferkette (SiLKe) für die Smart Meter Gateways geschult. Für die SiLKe-Schulungen hat VOLTARIS – nach dem erfolgreichen hybriden Schulungskonzept im Herbst – nun ein komplett digitales Schulungskonzept entwickelt, das vom Hersteller PPC freigegeben und zertifiziert worden ist.

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Wir bieten Energielieferantenm, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

Firmenkontakt

VOLTARIS GmbH

Simone Käfer

Voltastraße 3

67133 Maxdorf

06237/935-460

simone.kaefer@voltaris.de

http://www.voltaris.de

Pressekontakt

Ansel & Möllers GmbH

Simone Setka

König-Karl-Straße 10

70372 Stuttgart

0711/92545-218

s.setka@anselmoellers.de

http://www.anselmoellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.