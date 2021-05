Vom Homeoffice zum Weltrekord!

1. Internationaler Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer – 312 Menschen sprechen sich zum Weltrekord!

Bei einem Online-Seminar, des berühmten Speaker und Autor Hermann Scherer, wurde am 29. und 30. Mai 2021 ein Weltrekord aufgestellt.

312 Teilnehmer aus 17 Ländern, u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Italien, Schweiz, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marokko, Tschechien, England, Polen und Russland nahmen an diesem internationalen Weltrekord in 4 Sprachen teil. Jeder der Teilnehmer hatte 1 Minute Zeit, um seinen besten Hack mit den anderen Teilnehmern zu teilen. Es entstand eine bunte Mischung aus den Bereichen Coaching, Mentaltraining, Gesundheit, Medizin, Ernährung, Finanzen, Marketing, Bildung, Computer, Recht, Gesellschaft, Lifestyle, Wellness, Dienstleistungen, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport, Event, Tourismus, Umwelt, Mode, Internet, Logistik, Elektronik, E-Commerce, Familie, Kinder, Technik u.v.m.

Auch mit dabei und somit nun Weltrekord-Inhaber ist der aus der Nähe von Graz stammende Mentaltrainer Thomas Locker. Er teilte einen sogenannten Lifehack, also einen Trick der das Leben erleichtert. Dieser Lifehack ist ganz simpel und kommt in seinen Seminaren immer super an. Der Hack bezieht sich auf das Aufstehen in der Früh, wenn der Wecker (meist am Handy) läutet. Statt wie bisher den Wecker wieder 5 Minuten weiter zu stellen und somit zu verschlafen empfiehlt der Mentaltrainer Thomas Locker, das Handy schon am Vorabend außer Reichweite zu legen. Bestenfalls an diesen Ort noch ein Glas Wasser bereitstellen und somit ist man gezwungen, sobald der Wecker klingelt, aufzustehen. Da auch das Glas Wasser nun schon bereit steht kann man seinen Körper sofort etwas gutes tun und den Wasserhaushalt wieder ausgleichen. Danach wieder schlafen zu gehen oder es sich im Bett noch einmal gemütlich zu machen ist somit ein größerer Schritt als gleich munter zu bleiben.

Diese und noch viel mehr Strategien für ein erfülltes und glückliches Leben gibt Thomas Locker bei all seinen Online-Seminaren.

Alleine kann man vieles schaffen, aber im Team geht (fast) alles – Das ist das Fazit dieses beeindruckenden Weltrekords und auch das Fazit von Thomas Locker.

Thomas Locker ist Mentaltrainer und begleitet Menschen auf Ihrem Weg wieder Pilot und nicht Passagier ihres Lebens zu sein.

Er bietet mit seiner “Locker durchs Leben” – Methode nicht nur ein Training, sondern ein 12 Wochen Mentoring – Programm an, welches seinen Klienten wieder hilft, den richtigen Weg aus einer beruflichen oder privaten Krise zu finden und wieder Spaß am Leben zu haben.

Kontakt:

Thomas Locker

“Mit Locker durchs Leben”

Carl-Zeller-Gasse 15

8073 Feldkirchen bei Graz

0676/7943177

info@lockerdurchsleben.at

https://www.lockerdurchsleben.at

Ich zeige Menschen wie sie innere Blockaden lösen, ihre Lebensfreude wieder zurückgewinnen und nicht mehr nur Passagier, sondern Pilot ihres eigenen Lebens werden!

