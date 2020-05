Vom Kopf ins Herz mit dem Klang des Mondes – Planetenschalen mit 20 % Rabatt

Vom 2.6. bis 30.6. gibt es alle Mond-Planetenklangschalen im Onlineshop von Abaton Vibra

20 % günstiger. Die Schwingung des Mondes hat einen ganz besonderen Einfluss auf unser Befinden und unsere Stimmung, denn der Mond spricht und regt unsere Gefühle an.

Die Schwingung des Mondes lässt uns vom Kopf ins Herz sinken und damit vom Denken und Analysieren im Fühlen ankommen. Sein Klang entschleunigt die Gedanken und beruhigt sie. Damit entspannt sich unser Geist und tatsächlich auch das Gehirn. Dies wiederum hat den Effekt, dass sich auch der Körper entspannen und zur Ruhe kommen kann. Diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist ist seit langem unter dem Begriff der Psychosomatik bekannt.

Kommen die Gedanken zur Ruhe, entsteht Raum, um zu fühlen. Der Mond schafft damit die Verbindung zu unserer Gefühlswelt. Nicht ohne Grund wird die Planetenklangschale Mond auch Gefühls-Schale genannt.

Dadurch, dass der Mond die Gedanken zur Ruhe bringt, ist diese Planetenschale ein wundervoller Ausgleich zu unserem in der heutigen Zeit übertakteten, hektischen und von Termindichte geprägten Alltag. Die Schwingung des Mondes schenkt nicht nur die oftmals dringend nötige Entspannung, sondern sie verbindet zudem mit unserer Intuition, die wir auch als Bauchgefühl und Herzensstimme kennen.

Die Planetenschale Mond unterstützt dabei, in eine Balance zu finden aus Verstand und Gefühl, aus Aktiv- und Passivsein. Der Mond zentriert und verbindet Körper, Geist und Seele. Und durch dieses Gleichgewicht in uns, kann Achtsamkeit und Bewusstheit entstehen, ein sich-in-den-Moment-hineinentspannen und annehmen zu können, was ist. Die Schwingung des Mondes hat die Kraft und Stärke, uns aus dem Stress-Modus wieder ins Fühlen zu holen. Auf sanfte Weise und dennoch bestimmt. Damit wir aus dem Reagieren und auch aus dem Grübeln wieder ins Spüren finden können und damit in Kontakt mit unserem Innersten und unserem wahren Selbst. Die Mondschale schenkt das Gefühl, mit und in uns zu Hause und geborgen zu sein.

Es gibt verschiedene Klänge des Mondes. Welche Schwingungsfrequenz am besten zu uns passt, verrät und sagt uns ebenfalls unser Gefühl.

Mond-Planetenschalen sind vom 2.6. bis 30.6. in großer Auswahl und mit 20% Rabatt erhältlich.

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

