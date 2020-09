Vom Onlineshop ins Supermarktregal: Hanauer Teehändler wagt den Sprung

Tee Online-Shop AURESA startet Kooperation mit Supermarktkette Edeka

Die immer größer werdende Anzahl an Online-Shops macht dem stationären Handel inzwischen ganz schön Konkurrenz. Dass E-Commerce und Einzelhandel aber sehr wohl miteinander koexistieren können, beweist der in Hanau ansässige Tee Online-Shop AURESA https://www.auresa.de/ . Denn seit diesem Sommer sind einige der umweltfreundlichen Teegläser des Teehändlers bei Edeka Märkten in ganz Deutschland zu finden.

Bei den bei Edeka erhältlichen Sorten handelt es sich um die ebenfalls im Online-Shop erhältlichen Sorten “Chai Farbzauber”, “Kinozeit”, “Bio Fühl dich gut”, “Bio Schluss mit Stress” und “Bio Kleine Auszeit” im wiederverwendbaren Glas mit Korkverschluss. Die fünf Kräuter- und Früchtetees sind koffeinfrei und können ohne Bedenken von Teeliebhabern jeden Alters getrunken werden. In naher Zukunft sollen weitere Sorten wie Schwarztee, Grüntee und Oolong Tee folgen und den stationären Teemarkt aufmischen.

Hochwertiger loser Tee für jeden Geschmack

Für die ab sofort im Einzelhandel erhältlichen Tees gilt dabei natürlich das Gleiche, wie für die im Online-Shop angebotenen Produkte – sämtliche Tees müssen den strengen Qualitätsstandards von AURESA https://www.auresa.de/qualitaet gerecht werden. Sie stammen allesamt aus fairem Handel und vorzugsweise auch aus kontrolliert biologischem Anbau. Doch die Tees müssen nicht nur durch ihre Herkunft überzeugen, sondern auch mit ihrem Geschmack. Bevor ein Tee von AURESA auf https://www.auresa.de/tee/ zum Verkauf angeboten wird, wird dieser deshalb zunächst auf Herz und Nieren geprüft.

“Durch eine sorgfältige Prüfung stellen wir sicher, dass auch wirklich ausschließlich Qualitätstees in unserem Sortiment landen. Sowohl Privatkunden als auch die weiterverkaufenden Edeka Märkte erhalten dabei ein und denselben Tee. Ob Sie den Tee nun online bestellen oder im Supermarkt vor Ort kaufen – wir garantieren überall die gleiche Qualität und den gleichen Geschmack”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

AURESA – wo nicht nur der Grüntee grün ist

Umweltschutz wird bei dem Hanauer Teehändler großgeschrieben. So werden sowohl das komplette Bürogebäude des Unternehmens, als auch der Shopserver zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. Sämtliche Bestellungen werden CO2-neutral mit DHL GoGreen verschickt, ganz egal ob es sich beim Empfänger um einen Endverbraucher oder Händler handelt. Bei den Produktverpackungen und dem Versand der Tees wird zudem weitestgehend auf Plastik verzichtet. Außerdem ist AURESA seit diesem Jahr offizieller Partner von Eden Reforestation Projekts und hat sich dazu verpflichtet pro verkaufter Einheit Tee einen Baum zu pflanzen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

