Vom Wald das Beste zuhause genießen

Mit ihrem neuen Online-Shop bringt die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald (FNBW) allen, die die beliebte Urlaubsdestination zu sehr vermissen, ein bisschen “Woid” auf Bestellung nach Hause

Spiegelau, 09. Februar 2021 (ah) – Hand aufs Herz: Wer träumt im Moment nicht davon, die Isolation der eigenen vier Wände verlassen und endlich mal wieder raus zu dürfen? Ob man nun den kalten Temperaturen entfliehen oder sich in den vielerorts schneereichen Winterspaß stürzen möchte, ohne Zweifel haben viele Menschen gerade Lust auf Urlaub. Doch da das Reisen deutschlandweit derzeit nicht möglich ist, hat sich die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald etwas überlegt, um das Sehnsuchtsgefühl ihrer Urlaubsgäste und Einwohner zumindest etwas zu stillen. Denn ab sofort kann sich mit dem neuen Online-Shop der FNBW unter: shop.ferienregion-nationalpark.de ein wenig Woid-Gefühl direkt nach Hause bestellt werden.

Woid-Gefühl per Mausklick ordern

Die bunte Welt der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald zuhause erleben zu können, ist die Idee, die hinter dem neuen Online-Shop steht: “Wir möchten all unseren Gästen und Freunden, ob nah oder fern, die Möglichkeit geben, “ihre” Ferienregion auch im Alltag immer dabei zu haben und sich daran erfreuen zu können”, so Daniel Eder, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. Das umfangreiche Sortiment des neuen Online-Shops bietet viele nützliche Utensilien für einen Ausflug vor der eigenen Haustür, zum Beispiel Trinkflaschen, Multifunktionstücher oder Kühltaschen. Aber auch einige ungewöhnliche Souvenirs, wie etwa ein Bleistift mit Fichtensamen aus dem Bayerischen Wald zum Einpflanzen im heimischen Garten oder auf der eigenen Terrasse, werden bald verfügbar sein, denn das Produktportfolio wird kontinuierlich ausgebaut. Auch regionale Anbieter sind mit ihren Produkten im Online-Shop zu finden, wie die Holzmanufaktur Liebich aus Zwiesel und die lokalen Brauereien Pfeffer und Stangl, die ebenfalls in Zwiesel bzw. Spiegelau ansässig sind. Denn: “Der Shop ist auch ein Angebot von der Region für die Region!”, wie Eder betont. Darüber hinaus können Karten und Bücher sowie alle Publikationen der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, darunter die Pocketguides, das Gastgeberverzeichnis oder das beliebte Magazin “Woidgsichter”, bestellt werden. Wer seine Lieblingsdestination schon jetzt unterstützen und die eigene Vorfreude auf den hoffentlich baldigen Urlaub noch ein wenig steigern möchte, kann zudem Gutscheine ab einem Wert von 50 Euro über den Online-Shop erwerben. Diese können dann, sobald das Reisen wieder möglich ist, bei den teilnehmenden Betrieben in der FNBW eingelöst werden. Übrigens: Ab einem Einkaufswert von 30 Euro erhalten Besteller*innen einen Tischkalender mit Bildern aus der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald als Dankeschön geschenkt.

Schon jetzt ein voller Erfolg

“Obwohl der Shop noch brandneu ist und er bisher kaum beworben wurde, haben wir schon jetzt zahlreiche Bestellungen erhalten. Besonders gut angenommen werden vor allem die Souvenirs”, freut sich Eder über den Erfolg des neuesten Projektes der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, das im Rahmen des Regionalbudgets der Gemeinde Spiegelau, verwirklicht werden konnte. Die Zahlungsabwicklung für die bestellten Produkte läuft derzeit ausschließlich über die Bezahlplattform PayPal. Weitere Zahlungsmöglichkeiten werden ebenfalls bald verfügbar sein. Nach Eingang der Zahlung werden die bestellten Produkte innerhalb weniger Werktage postalisch zugestellt.

Weitere Informationen zum neuen Online-Shop gibt es unter: shop.ferienregion-nationalpark.de

Vom Wald das Beste – Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald besteht aus 13 Gemeinden, die an das Kerngebiet des Nationalparks angrenzen. Die Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf, Langdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel haben sich zusammengeschlossen, um die einzigartigen Naturerlebnisse rund um den “Urwald” Bayerischer Wald erlebbar zu machen. Die spannende Ganzjahresdestination punktet dabei mit ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, der Vielzahl an spannenden Freizeitaktivitäten und mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur im Bayerischen Wald. Mit diesem vielfältigen Angebot genießen in der Ferienregion nicht nur Familien und Paare ihren Urlaub, sondern im gleichen Maß auch Naturliebhaber, Erholungssuchende und Aktivurlauber. Weitere Informationen unter: www.ferienregion-nationalpark.de Weiteres Bildmaterial steht unter www.comeo.de/ferienregion-nationalpark zum Download zur Verfügung. Das Copyright liegt beim genannten Fotografen. Der Abdruck ist bei Nennung honorarfrei.

