Von einer Werbe- zur Digitalagentur

Pünktlich zum neunten Geburtstag wird aus der Werbeagentur dreibein die Digitalagentur dreibein

Wie kam es zu dieser Entscheidung und was bedeutet das für dreibein und die Kunden?

Seit März 2012 macht die Werbeagentur dreibein aus Cham in der Oberpfalz ihre Kunden erfolgreich. Genau neun Jahre später schafft sie entschlossen und entschieden den Schritt zur Digitalagentur, um die Kunden auf weiteren Ebenen zu begeistern. Der Fokus liegt dabei auf starken Enterprise Websites mit Contao, individuellen Entwicklungen, SEO, Social Media und Consulting.

Leidenschaft und Expertise

Eine ganzheitliche Betreuung hat sich dreibein ganz oben auf der Prioritätenliste notiert. Von der ersten Idee bis zum realisierten Projekt, on- oder offline. Die Digitalagentur ist als Begleiter und Sparringspartner an der Seite ihrer Kunden – auch nach Projektende. Mit Leidenschaft, Ehrgeiz und Neugier steigern sie den Erfolg von Unternehmen. Die Agentur setzt hohe Ansprüche an sich selbst, um so allen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Neben dem Aufbau von Webseiten, CMS, Webshops und E-Commerce-Plattformen gehören dazu auch Employer Branding, Suchmaschinenoptimierung sowie Social Media- und Online Marketing.

Die Sprache der Kunden

Für die ideale Kommunikation zwischen Agentur und Unternehmen, aber auch für den Dialog zwischen Unternehmen und Kunden ist es essenziell, dieselbe Sprache zu verstehen und auch zu sprechen. Und das nimmt dreibein wörtlich, denn auch mit Blick auf den internationalen Markt setzt das Team alle Wünsche mit Erfahrung, Herz und Verstand auf Englisch um.

Dreibein schafft es, den Kunden Ideen und Möglichkeiten zu zeigen, die sie bislang weder visualisieren noch umsetzen konnten. “Weil wir auch mal out oft the box denken und Neues versuchen”, erklärt COO Tobias Platzer. “Und das alles, Dank unserem Team in verschiedensten Bereichen.” Dreibein setzt dabei auf Flexibilität und nutzt die Digitalisierung: Somit kann die Agentur zu jederzeit an jedem Ort arbeiten, das Team ist vernetzt und stets in Kontakt miteinander.

Kreativität als Basis

Den Grundstein der Arbeiten bilden die kreativen Köpfe bei dreibein. Auf dieser Basis baut die Agentur auf und lässt großes digitales Marketing gedeihen. Ausgebildete und spezialisierte Designer, Konzepter, Fotografen und Entwickler schaffen eine umfangreiche Bandbreite an Leistungen für das Marketing ihrer Kunden.

Eine Digitalagentur für Online Marketing und individuelle Entwicklungen mit PHP, JavaScript, Symfony, Vue.js, angular und vielen mehr.

Kontakt

Werbeagentur dreibein GmbH

Florian Werner

Schuegrafstraße 5

93413 Cham

09971 129 017-0

–

f.werner@agentur-dreibein.de

http://agentur-dreibein.de