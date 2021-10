Von Haus aus ökologischer Laminatboden von Kaindl

Kaindl Bodenbeläge sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen

Holz ist die natürliche Basis für alle Kaindl Bodenbelag Produkt, besonders für Kaindl Laminatboden. Kaindl übernimmt Verantwortung der Umwelt gegenüber schon direkt im Wald. Kaindl verarbeitet fast ausschließlich Rundholz aus der Durchforstung heimischer Wälder sowie Holzreste aus der Sägeindustrie. So leistet Kaindl einen straken Beitrag in den Bereichen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Gesellschaft.

Holz ist für Kaindl ein wichtiger Rohstoff, mit dem verantwortungsbewusst umgegangen wird. Daher setzt Kaindl in der Produktion auf Recyclingholz, dem damit ein zweites Leben gegeben wird. Kaindl Bodenbeläge können am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden. Kaindl Produkte bestehen zu 90 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Pro Sekunde wächst in Österreichs Wäldern ein Kubikmeter davon. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird. Kaindl Produkte sind CO2-neutral. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Eine Palette Kaindl Fußboden bindet ca. 700 m³ CO2. Das entspricht der Emission bei einer Autofahrt von etwas 7.000 Kilometern. Mit Kaindl Laminatboden kaufen Sie Wohngesundheit. Kaindl Bodenbeläge erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität.

Besonders beliebt sind die nachhaltigen Laminatböden der Linie Natural Touch. Kaindl Natural Touch 8.0 im Format der Standard-Diele ist bestens für Ihr zu Hause geeignet und wird Sie inspirieren. Ihr Detailreichtum macht die Natural Touch Dekore der Laminatböden zum unwiderstehlichen Blickfang. Die Serie Natural Touch Laminat von Kaindl hält, was Holz verspricht. Das Besondere daran sind vor allem die authentisch geprägten Oberflächen, bei denen sich die Struktur exakt dem jeweiligen Dekorbild anpasst. Ob dunkle Äste, Risse oder Einwüchse, diese Laminatboden-Oberflächen überzeugen komplett. Das Laminat ist mit Abriebklasse AC4 und Beanspruchungsklasse 32 sogar für mittlere gewerbliche Anforderungen gerüstet. Laminathersteller und Bodenbelag-Spezialist Kaindl gibt 30 Jahre Garantie im privaten Nutzungsbereich für diesen überzeugenden Bodenbelag mit umlaufender Fase und authentisch geprägter Oberfläche.

Mit den Linien Fishbone, Langdiele und Premiumdiele werden besondere Anforderungen im Bereich Laminatboden von Kaindl erfüllt. Besonders im aktuellen Designtrend ist die Fischgrät-Verlegeoptik sehr gefragt. Der Laminatöden im Format Premiumdiele bieten mit 10 mm Stärke, umlaufender Fase und gewerblicher Nutzungsklasse 32 starke Leistungsreserve. Kaindl gewährt deshalb 30 Jahre Garantie auf seine Laminatböden.

Jetzt nachhaltigen Kaindl Laminatboden sowie Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie amtico, Adramaq, berryAlloc, Gerflor, HARO, wineo, Parador und ter Hürne sowie Bodenbeläge weiterer bedeutender Hersteller sofort günstig direkt online kaufen.

