Von Läckerli, Buvetten, Basler Gold und Spitzengastronomie

München / Basel, 30. Juni 2022 – Zu jeder Städtereise gehört inzwischen auch das kulinarische Erleben einer Stadt. Spitzengastronomie, regionale Spezialitäten, experimentelle oder vegane Küche – die Gäste in Basel genießen ein breites kulinarisches Angebot, das der Stadt im Dreiländereck in diesem Jahr den Titel GenussStadt 2022 verliehen hat. Von April bis Oktober und in der Schweizer Genusswoche (15. bis 25. September 2022), die unter dem Motto „Kräuter und Gewürze“ steht und mit vielen Events die Genussvielfalt mit einem Fokus auf Regionalität, Saisonalität und Handwerk zeigt, kommen Foodies in Basel voll auf ihre Kosten.

Buvetten – sie sind typisch für Basel und fast klingt es wie etwas zum Essen, aber die Buvetten sind an schönen Sommertagen die bei Gästen und Locals hochgeschätzten Lieblingsplätze der Stadt. Liebevoll gestaltet, charmant und immer unter freiem Himmel laden die kleinen Gastrobetriebe zum Verweilen ein, von der gemütlichen Kaffeepause über den erfrischenden Drink bis hin zum Abendessen. Bei der Oetlinger Buvette kann man auf dem öffentlichen Grill sein Mitgebrachtes grillen. Das Schöpfli im Park bereichert den Solitude-Park mit seiner Kunst von Jean Tinguely; unter anderem die Buvette Alti Liebi mit Blick auf den Christoph Merian-Park oder das Bollwerk Buvette mitten in der Stadt bei der Heuwaage laden zum Verweilen ein.

Basels Sterneküche – mit dem Cheval Blanc by Peter Knogl im Grand Hotel Les Trois Rois und dem Stucki von Tanja Grandits hat Basel zwei der besten Restaurants der Schweiz. Und auch die neue Generation von Spitzenköchen ist mit Pascal Steffens und dem Roots vertreten, der das Gemüse ins Zentrum stellt und Fleisch und Fisch zur Beilage macht. Tanja Grandits, für ihre frische Aroma-Küche mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, ist Schirmherrin der GenussStadt Basel 2022, die unter dem Motto „Kräuter und Gewürze“ steht. Peter Knogl verzaubert seine Gäse im Cheval Blanc (drei Michelin-Sterne) mit französischer Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen.

Kaffee-Leidenschaft – in der Schweiz und auch in Basel wird leidenschaftlich gern Kaffee getrunken und so pflegen die Baseler ihre Kaffeekultur. Bei den Kaffeemacher:innen im Cafe Frühling wird der Kaffee selbst geröstet und zu feinen Speisen wie „Gipfeli“ frisch aufgebrüht. In der Bäckerei KULT wird zum Kaffee auch das berühmte Basler Gold, ein zartes Mandelfinancier, serviert. Neben vielen anderen Köstlichkeiten von herzhaft bis süß natürlich. Ein weiteres Highlight in der Cafe-Szene Basels ist die charmante Cafe-Bar Avant-Gouz.

Nachhaltig essen und trinken – das regionale Angebot an Bio-Produkten ist vielfältig und so kochen immer mehr Restaurants in Basel vorwiegend mit den frischen Produkten lokaler Zulieferer. Ganz dem Trend folgend werden auch zunehmend vegetarische und vegane Gerichte angeboten. Das Restaurant LAUCH kocht vegetarisch-vegan mit ausschließlich lokalen nachhaltigen Produkten und schenkt regionale Naturweine aus. Für Experimentierfreudige ist das Alchemist ein heißer Tipp. Hier wird Alchemie mit Gastronomie verbunden und besondere Geschmackserlebnisse kreiert.

Basler Läckerli – eine jahrhundertealte Backtradition aus Basel: Im Jakob“s Leckerly treffen die Besucher auf die spannende Welt der ältesten Biskuit Manufaktur der Schweiz. Hier wird die lebkuchenartige Leckerei seit über 260 Jahren handgefertigt; nur vier Varianten werden angeboten, die nach Originalrezepten teilweise aus dem 18. und 19. Jahrhundert über Generationen überliefert sind. Zu der 50-minütigen Führung gehören Einblicke in die Geschichte vom Basler Läckerli, eine Tour durch die Manufaktur und eine anschließende Läckerli-Degustation nach Rezepturen aus drei Jahrhunderten.

Sie sind schon lange als kulinarisches Mitbringsel in der ganzen Welt beliebt. Wer durch die Altstadt schlendert, kann die Läckerli auch im dortigen Jakob“ Leckerly Laden einkaufen.

Außerdem bietet Basel Genuss-Touren an, unter anderem diese:

Baseler Food-Tour: Vier Lokale, eine Wegstrecke von 2,7 Kilometern durch Basel und mindestens drei Stunden Genuss – mit dieser selbstgeführten Food-Tour erleben Gäste das „kultige Basel“, sprich besondere Lokale, die mit etwas anderen Konzepten überzeugen und deshalb gerade bei Locals sehr beliebt sind. Startpunkt ist die Bäckerei KULT im St. Johann, Endpunkt Jakob“s Leckerly. Buchbar für 33 CHF.

Baseler BeerTour: Diese selbstgeführte BeerTour führt in die lokale Craft-Beer-Welt und damit an den Ursprung des inzwischen weltweit beliebten Trend-Getränks. In Basel gab es dieses Bier schon, bevor es als das bekannt und auf der ganzen Welt beliebt wurde: In der Fischerstube, wo es seit 1974 serviert wird. Hier beginnt die Tour, die im innovativ-experimentellen Brewpub endet und insgesamt sieben verschiedene Biere in Probiergrößen beinhaltet. Buchbar für 20 CHF.

Weitere Informationen zu Basel und Events in der GenussStadt 2022 sind hier verfügbar: https://www.basel.com/de und https://genussstadtbasel.ch/events

Die Schweizer Stadt am Rhein im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich gilt als Hochburg für Kunst und Kultur. Mit rund 40 Museen ist die Museumsdichte so hoch wie in keiner anderen Stadt des Landes. Darunter sind Publikumsmagneten wie die Fondation Beyeler, das Museum Tinguely oder das nahe Vitra Design Museum. Überhaupt die ganze Stadt gleicht einem Museum für Architekturfans: ob die futuristischen Bauten von Herzog & de Meuron, Mario Botta und Renzo Piano oder die historischen Fachwerkhäuser aus dem 15. Jahrhundert in der gut erhaltenen Altstadt – in den Gebäuden Basels spiegelt sich der überall präsente Mix aus Alt und Modern wider. Gelebte Traditionen und historische Gemäuer treffen auf eine junge, dynamische Kunstszene, lebendige Cafes und individuelle Geschäfte – eine kosmopolitische, weltoffene Stadt, die für jedes Alter etwas zu bieten hat. Zentraler Anlaufpunkt ist der Rhein, der mit seinen Flussufern und Strandbädern als Basels Lebensader und Naherholungsgebiet zum Entdecken einlädt. Wie der Rhein ist auch Basel immer im Fluss. Der Eventkalender der Stadt lockt das ganze Jahr über mit abwechslungsreichen Veranstaltungen von der Art Basel, über die Basler Fasnacht bis zum Weihnachtsmarkt Basel.

