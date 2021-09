Vorschau: SYNER.CON auf der SÜFFA 2021

Oldenburg, 17. September 2021 – Nach langer Messeabstinenz kommt SYNER.CON vom 18. bis 20. September mit jeder Menge Neuheiten im Gepäck zur SÜFFA nach Stuttgart.

Prominent platziert in Halle 5 und auf mehr Quadratmetern als je zuvor präsentiert sich SYNER.CON auf der SÜFFA 2021 am Gemeinschaftsstand A21 mit Ausstellungspartner GRAEF. Besucher haben damit erstmals auch die Gelegenheit, APRO.SHOP live auf einer Messe kennenzulernen und auf Herz und Nieren zu testen. Der im Herbst 2020 angekündigte, speziell für die Anforderungen von Metzgereien und Lebensmittelbetrieben entwickelte Online-Shop kommt in drei Ausbaustufen auf den Markt:

– APRO.SHOP Basis: Einfaches Click & Collect-Vorbestellsystem; der Kunde holt seine Online-Bestellung in der Filiale ab und bezahlt vor Ort.

– APRO.SHOP Business: Beinhaltet zusätzlich Versandanbindung, Kategorisierung der Bestellung nach erforderlicher Versandart und unterstützt Online-Bezahloptionen.

– APRO.SHOP Enterprise: Erweitert die Business-Edition u.a. um Funktionen zur individuellen Geschäftskundenbetreuung und Schnittstellen zu Logistikanbietern, Online-Marktplätzen sowie Dropshipping-Fulfilmentanbietern.

APRO.CON-Bestandskunden profitieren zudem von der nahtlosen Integration in ihr vorhandenes Warenwirtschaftssystem und der automatisierten Synchronisation von Stammdaten. “In APRO.SHOP ist unser langjähriges Wissen um die besonderen Anforderungen im Frischesegment eingeflossen. APRO.SHOP Basis ist nun zum Vertrieb freigegeben”, so APRO.CON-Geschäftsführer Jens Eden. “Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an den Varianten Business und Enterprise, unser Zeitplan sieht einen Vertriebsstart bis zum Jahresende vor.”

Softwareseitig werden bei den Neuerungen neben APRO.SHOP vor allem auch die leistungsstarken Kassenbuchfunktionen im Vordergrund stehen sowie die Vorschau auf eine Gutschein-App, mit der Kunden per QR-Code bzw. Kundenkarte filialübergreifend einkaufen können; diese Umsätze werden anschließend in der Kassenbuch-App automatisch in die Tagesabschlüsse übernommen. Hardwareseitig gehen die Waagen der FreshWay Line von Mettler-Toledo am SYNER.CON-Stand jetzt mit noch mehr Rechenpower an den Start; erstmals zu sehen ist der Prototyp einer FreshWay-Thekenwaage mit Doppeldrucker für Bon- und Etikettendruck. Ganz im Trend: Kassenautomaten für das kontaktlose Bezahlen. Hier erwartet die Messebesucher der VNE Virtuo mit seinem Cash-Recycler für Banknoten in bis zu vier Stückelungen.

Über SYNER.CON

Die SYNER.CON-Fachhandelsgruppe ist ein Verbund von Fachhändlern und Fachberatern für Metzgereien, Direktvermarkter und das Lebensmittelhandwerk. Als Fachhandelsgruppe vertreiben die SYNER.CON-Partner Waagen, Kassen, Schneide-, Verpackungs- und Etikettiermaschinen sowie sämtliches Zubehör betrieblicher Technik. SYNER.CON berät und betreut als Komplettanbieter Metzgereien, Direktvermarkter und Lebensmittelbetriebe bei der Installation, Wartung und Pflege ihrer betrieblichen Technik. SYNER.CON ist exklusiver Vertriebspartner der Warenwirtschaftssoftware APRO.CON. SYNER.CON ist mit acht Kompetenz- sowie deren Regionalpartnern in Deutschland und Österreich flächendeckend präsent.

Über APRO.CON

Die APRO.CON Software GmbH & Co. KG, Oldenburg, entwickelt und betreut als Mitglied im SYNER.CON Verbund mit APRO.CON eine der marktführenden Warenwirtschaftslösungen für Metzgereien, Direktvermarkter und das Lebensmittelhandwerk im DACH-Markt. Der Vertrieb des Warenwirtschaftssystems APRO.CON erfolgt exklusiv über die SYNER.CON Kompetenz- sowie deren Regionalpartner. Mit APRO.SHOP vermarktet das Unternehmen darüber hinaus Web-Shop-Lösungen für kleine und mittelständische Metzgereien sowie Betriebe im Lebensmittelhandwerk.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syner-con.com und www.aprocon.de

