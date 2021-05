Vorsicht Falle! Digitales Marketing mehr als Social Media

Kommunikationsexperte rät Unternehmen genau hinzusehen

Buzzwords sind so alt wie das Marketing selbst. Mit vermeintlich hochtrabenden Fachbegriffen soll Kompetenz ausgestrahlt werden und ohne Vertiefung ein Sachverhalt umrissen werden. Häufig jedoch sind Buzzwords nicht mehr als hohle Phrasen.

Mit dem Aufkommen des Internets und den digitalen Medien hat sich das Marketinginstrumentarium um ein Vielfaches erweitert. So entstand ein idealer Nährboden für Insider, sich mit Buzzwords von Outsidern abzugrenzen.

Online-Marketing-Agentur oder Internet-Agentur?

“Gerade im Bereich des Digitalen Marketings schmücken sich viele Agenturen mit fremden Federn und blenden mit Buzzwords”, so Holger Hagenlocher. Der Unternehmens- und Kommunikationsberater macht dies an Beispielen deutlich: “Eine Agentur, die Werbung in den sozialen Medien schaltet, ist keine Online-Marketing-Agentur, sondern hat ihre Kernkompetenz im Bereich der Sozialen Medien. Und eine Online-Marketing-Agentur, die Werbung im Internet, den Suchmaschinen oder in Newslettern schaltet, ist wiederum keine Webagentur, deren Kernkompetenz auf der Erstellung und der Gestaltung von Online-Präsenzen im Internet liegt.”

Digitales Marketing nicht nur im Internet

Social Media-Marketing und Online-Marketing seien laut Hagenlocher aber Bestandteile des digitalen Marketings, das allerdings weiter darüber hinaus gehe. Unter anderem gehören nach Ansicht Hagenlochers auch firmeninterne Lösungen wie Customer Relationship Management (CRM)-, Datenmanagement-, E-Procurement- oder ausgefeilte Analysesysteme dazu.

Agentur-Schwerpunkt ist entscheidend

“Deshalb ist es entscheidend, wo die Agentur, die für bestimmte Zwecke beauftragt wird, ihre Schwerpunkte hat”, so Hagenlocher. “Ist die Agentur breit aufgestellt oder spezialisiert auf bestimmte Teilbereiche?”

So hat sich die Agentur iccento web solutions mit ihren Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar auf die digitale Kommunikation spezialisiert. Neben der Erstellung sowie der technischen und redaktionellen Betreuung von Websites bietet iccento die digitale Kundenkommunikation über E-Mail-Newsletter sowie in den Sozialen Medien an.

Live-Streamings und Produktvideos

Neu sind im Angebot von iccento die Bereiche Live-Streaming und Produktvideos. Dabei macht es Sinn, Produktvideos in allen digitalen Kanälen einzusetzen. Auf der eigenen Website, im eigenen Shop, in den Shops der Händler, in den sozialen Medien bei Instagram, Facebook, Tumblr oder Pinterest. Natürlich auch bei Youtube, dem Spitzenreiter aller Social Media-Angebote, der gleichzeitig auch das Suchmaschinenranking unterstützt.

Studien legen nahe, dass Produktvideos ein entscheidender Faktor im E-Commerce sind. Denn: 96 Prozent der Besucher eines Shops fänden Produktvideos hilfreich. Und die sogenannte Conversion Rate, also der Prozentsatz derer, die nicht nur den Shop besuchen, sondern auch kaufen, steige deutlich an. Dabei gebe es eine Steigerung von über 70 Prozent bei den Conversions, die Add-to-Cart Conversion steige sogar um durchschnittlich 95 Prozent.

Digitale Kundenkommunikation in Echtzeit

Mit dem Livestreaming-Angebot geht iccento web solutions bezüglich der Digitalen Kommunikation noch einen Schritt weiter, bestätigt auch Kommunikationsexperte Holger Hagenlocher: “Das Internet, die guten Datenverbindungen und die mobilen Endgeräte haben viele neue Möglichkeiten der Kundenkommunikation eröffnet. So ist es heute mit einem deutlich geringeren Aufwand möglich, Kunden und Interessenten virtuell und live an Veranstaltungen oder einer Präsentation teilhaben zu lassen.” Zudem sei bei Livestreams eine Interaktion in Echtzeit durch Kommentare oder Live-Chats möglich.

Die Agentur iccento web solutions bietet deshalb auch die Aufzeichnung der Livestreams an, die dann nach dem eigentlichen Event Kunden und Interessenten weiterhin zugänglich seien, damit eine Teilnahme auch im Nachhinein möglich sei.

Digitale Kommunikation erleichtert Zugang

So ist die digitale Kommunikation zeit- und ortsunabhängig, baut Barrieren ab und macht den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen leichter.

iccento web solutions ( https://iccento.de) ist der Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher, der sich auf die Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen für die digitalen Kommunikation spezialisiert hat.

Neben der Erstellung von Websites, Microsites und Landing Pages betreut die Internetagentur iccento web solutions ( https://iccento.de) die Social Media-Aktivitäten, die Produktion von Produktvideos sowie von E-Mail-Newslettern und deren Administration. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie der Einsatz von IT-Sicherheitslösungen stellen weitere Schwerpunkte von iccento web solutions ( https://iccento.de) dar.

Das Einrichten von Videokonferenzen sowie die Durchführung von Online-Meetings ergänzt das Portfolio der Agentur. Mit Büros in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart sowie in Singen am Hohentwiel im Landkreis Konstanz, nahe der Grenze zur Schweiz, unterstützt iccento web solutions ( https://iccento.de) Unternehmen, Institutionen und Organisation.

