VR-Radio Mobile Stereo-Boombox mit DAB+/FM

Radiovielfalt genießen und eigene Musik streamen

– Riesige Programm-Vielfalt dank DAB+ und UKW

– Musik-Wiedergabe auch von Audio- und MP3-CDs

– Bluetooh 5 für kabelloses Musik-Streaming vom Smartphone

– Musikwiedergabe von USB-Stick bis 128 GB

– Je 30 Senderspeicher für DAB+ und FM

– Bis zu 10 Watt Musik-Spitzenleistung

Große Radio-Sendervielfalt: Über DAB+ und UKW hat man mit dem tragbaren CD-Player mit DAB+ und Bluetooth von VR-Radio die volle Auswahl aus allen deutschlandweiten sowie lokalen Radiosendern. Da bleibt sicher kein Musikwunsch offen.

Zahlreiche Extras für noch mehr Entertainment: Zur Abwechslung kann man die Lieblings-CD einlegen, die Musik-Bibliothek vom Smartphone kabellos per Bluetooth übertragen oder die Lieblingssongs vom USB-Stick wiedergeben. Oder man schließt den MP3-Player mit den Workout-Motivations-Hits per Kabel an. So hat man praktisch grenzenloses Musik-Vergnügen!

Gute Unterhaltung zu Hause und unterwegs: Dank ihres geringen Gewichts und des praktischen Tragegriffs ist die Boombox der ideale Begleiter beim Picknick und Nachmittag am See. Einfach Batterien einlegen und schon hört man auch unterwegs jederzeit, was man möchte!

Einfach übersichtlich, übersichtlich einfach: Auf dem Farbdisplay sieht man Informationen zum gewählten Sender, den gespielten Musiktiteln u.v.m. Das Menü ist einfach gehalten und seine Bedienung intuitiv sowie nahezu selbsterklärend.

– Riesige Radio-Programmvielfalt dank DAB+ und FM

– Jeweils 30 Senderspeicher für DAB+ und FM

– Integrierter CD-Player für die Wiedergabe von Audio-, WMA- und MP3-CDs

– Musikwiedergabe von USB-Stick bis max. 128 GB (bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– AUX-Audioeingang für Wiedergabe von MP3- und Audio-Player

– Übersichtliches Farbdisplay mit 6 cm / 2,4″ Bildschirmdiagonale

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 1,2 Watt, Musik-Spitzenleistung: 10 Watt

– Schlaf-Timer: schaltet Boombox automatisch aus

– Ideal für unterwegs: praktischer Tragegriff an der Oberseite

– Teleskop-Antenne für besten Empfang

– Anschlüsse: USB, AUX-In und Kopfhörer (je 3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Stromversorgung: 230 Volt oder 6 Batterien Typ Baby C (bitte dazu bestellen)

– Maße: 23 x 19,7 x 10,5 cm, Gewicht: 1,2 kg

– Stereo-Boombox inklusive Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406031

Preis: 96,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3351-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3351-1230.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mqNPfGp3dMsFcCK

