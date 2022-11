VR-Radio Steckdosen-Internetradio IRS-310

Kompakte Musikbox mit komfortabler App-Steuerung und Musik-Streaming

– Über 15.000 Webradio-Sender frei empfangbar

– Übersichtliches TFT-Farbdisplay mit 6,1 cm / 2,4″

– Bluetooth 5 für Musik-Streaming von Smartphone & Co.

– Bequeme Bedienung per Smartphone-App oder direkt am Gerät

– Lokale Wettervorhersage und Börseninfos im Stand-by

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Sleep-Timer

Die ganze Welt der Musik zu Hause: Mit diesem kompakten Steckdosen-Internet-Radio mit WLAN und App von VR-Radio empfängt man über 15.000 kostenlose Radiosender. So genießt man die schier unendliche Vielfalt von Radioprogrammen aus aller Welt! Und das dank digitalem Sound-Prozessor und Equalizer in besonders hoher Klangqualität.

Für jeden Geschmack das Richtige: Man kann Radiosender aus dem Urlaubsland empfangen oder sich über das aktuelle Weltgeschehen informieren. Einfach das passende Webradio nach Sprache, Genre oder Musikstil auswählen und die Lieblingssender als Favoriten abspeichern.

Auch das Abspielen der Musik von Smartphone & Co. ist möglich: Per Bluetooth überträgt man seine Lieblingshits ganz einfach kabellos von dem Mobilgerät auf das Steckdosenradio.

Die MP3-Sammlung streamen: Per WLAN greift man auch auf seine digitale Musiksammlung auf dem Rechner zu – für noch mehr Musikvielfalt!

Bequem vom Sofa aus bedienen: Das Webradio lässt direkt am Gerät oder noch komfortabler per App vom Smartphone und Tablet-PC aus steuern.

Großes, vollgrafisches Farb-Display: Man sieht alle Informationen zum gewählten Sender, zu aktuell gespielten Musiktiteln sowie Datum und Uhrzeit auf einen Blick. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Wettervorhersage, Börseninformationen u.v.m. an.

Holt einen sanft aus dem Schlaf: Die integrierte Weckfunktion mit 2 einstellbaren Zeiten lässt einen wahlweise per Tonsignal oder mit dem Lieblings-Radiosender aufwachen. Wenn man gerne noch ein wenig liegen bleibt, wird man durch die Snooze-Funktion nach ein paar Minuten wieder ans Aufstehen erinnert.

– WLAN-Steckdosen-Internetradio mit Weckfunktion

– Mehr als 15.000 Internet-Radiosender frei empfangbar

– MP3-Streaming (UPnP) vom PC

– Großes, vollgrafisches Farb-TFT-Display: 6,1 cm / 2,4″, Anzeige von Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Wetterprognose, Finanznews u.v.m., dimmbare Beleuchtung

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Bluetooth 5 für kabellose Musikübertragung von Smartphone & Co., unterstützt A2DP, AVRCP

– Digital Sound Processor (DSP) für besonders hohe Klangqualität

– Equalizer für verschiedene Klangbilder: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop, Nachrichten, individuelle Einstellungen

– 250 frei belegbare Internetradio-Senderspeicher

– Ausgangsleistung (RMS): 3 Watt, Musik-Spitzenleistung: 6 Watt

– Kostenlose App für iOS und Android: für Bedienung, Musik-Streaming und mehr

– Einfache Bedienung auch direkt am Gerät: über 8 Tasten und Steuerrad

– Weitere Funktionen: Datum und Uhrzeit, Weckfunktion mit 2 Weckzeiten, Schlummer-Funktion (Snooze), Sleep-Timer

– Stromversorgung: 230 Volt (Steckerdosengerät mit Konturenstecker)

– Maße: 85 x 85 x 88 mm, Gewicht: 275 g

– WLAN-Internetradio IRS-310 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402798

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3295-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3295-1232.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/SHENY7MFna7GGBF

