VSB Gruppe: Andreas Kiss übernimmt Geschäftsführung der VSB Service GmbH

Servicesparte für die technische und kaufmännische Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken in neuen Händen.

Dresden, 6. April 2021 – Servicesparte in neuen Händen: Die technische und kaufmännische Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken leitet ab sofort Andreas Kiss. Kiss ist seit 2018 in leitender Position bei VSB tätig und betreut zukünftig ein Volumen von rund 1,4 Gigawatt im Service.

Bei jedem Wetter laufende Anlagen, reibungslos koordinierte Wartungen und Reparaturen sowie ein Abrechnungs- und Vertragsmanagement, das das Beste aus einem Wind- oder PV-Park für seinen Betreiber herausholt: Diese und weitere Aufgaben der klassischen Betriebsführung verantwortet künftig Andreas Kiss. Zudem treibt der 48-Jährige Zukunftsthemen und -technologien aus den Bereichen Digitalisierung und E-Mobilität voran. Kiss ist seit Oktober 2018 als Geschäftsführer der VSB Technik GmbH tätig und verantwortet dort die Instandhaltung von Windenergieanlagen.

“Mit Andreas Kiss konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den eigenen Reihen für die Leitung der Servicesparte gewinnen. Neben der Projektentwicklung sowie dem Bau und Repowering von Wind- und PV-Parks ist sie eine tragende Säule der VSB Gruppe, die wir gemeinsam weiter optimieren und internationalisieren werden”, freut sich Marko Lieske, Geschäftsführer der VSB Holding GmbH.

Andreas Kiss löst Gerrit Schmidt in der Geschäftsführung ab, der die VSB auf eigenen Wunsch nach mehr als 15 Jahren Zugehörigkeit verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Der Wechsel ist verbunden mit dem Dank an Gerrit Schmidt für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit.

Über Andreas Kiss

Seit 2018 hat Andreas Kiss als Geschäftsführer der VSB Technik das Instandhaltungsgeschäft ausgebaut. Mit dem von ihm vorangetriebenen Einstieg in die E-Mobilität geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Energiedienstleistungen. Vor seiner Zeit bei VSB war Kiss in Führungspositionen im technischen Bereich der SolarWorld AG tätig. Andreas Kiss ist ausgebildeter Elektronikfacharbeiter und absolvierte ein Studium zum Elektroniker-Meister sowie ein Fachschulstudium zum Technischen Betriebswirt.

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Darüber hinaus begleitet VSB Industrie- und Gewerbekunden zu den Themen Energieerzeugung und -effizienz. Bisher wurden seit 1996 mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 300 Mitarbeiter an 23 Standorten tätig.

