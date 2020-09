VSB Gruppe wird Partner des Klimaschutz-Unternehmen e.V.

Dresden, 3. September 2020 – Die Wirtschaft zu dekarbonisieren, ist ein ambitioniertes Klimaschutzziel. Erneuerbare Energien sind der Schlüssel dazu. Die VSB Gruppe will Unternehmen dabei unterstützen, auf grüne Technologien umzurüsten und nachhaltig zu wirtschaften. Der Projektentwickler für Windenergie und Photovoltaik und Anbieter für ganzheitliche Energiekonzepte ist deshalb jetzt Partner der Vorreiter-Initiative “Klimaschutz-Unternehmen”.

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen heißt heute, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Das tut die VSB Gruppe aus ihrem Unternehmenszweck heraus, indem sie zum Ausbau der Erneuerbaren Energien beiträgt. Doch es gibt weitere Möglichkeiten, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. VSB unterstützt deshalb ab sofort mit ihrem konzeptionellen und technischen Know-how im Bereich der Energieerzeugung und -effizienz den Klimaschutz-Unternehmen e.V. als Kooperationspartner.

“Unternehmerisches Handeln und Klimaschutz verstehen wir als Einheit. Deshalb entwickeln wir seit über 20 Jahren Wind- und PV-Parks und beraten Industrie und Gewerbe, wie sich mit Erneuerbaren Energien nachhaltig, sicher und kostengünstig wirtschaften lässt. Unsere Erfahrung bringen wir gern in die Verbandsarbeit ein und wollen als Kooperationspartner weitere Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Energieeffizienz und Klimaverantwortung unterstützen und begleiten”, erklärt Marko Lieske, Geschäftsführer VSB Holding GmbH.

Die Klimaschutz-Unternehmen sind ein Zusammenschluss von Unternehmen in Deutschland, die mit ihren Innovationen eine Vorreiterrolle bei Klimaschutz und Energieeffizienz einnehmen. Die Initiative wurde vom Bundesumweltministerium, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem DIHK gegründet. Das branchenübergreifende Netzwerk hat derzeit 39 Mitglieder und erfährt Unterstützung durch Kooperationspartner. Die Firmen setzen Zukunftsprojekte um, die beispielsweise mit energieeffizienten Produktionsverfahren und unternehmensinternen Prozessen Energie sparen, CO2 reduzieren und damit Umwelt und Natur entlasten.

Mehr Informationen zum Klimaschutz-Unternehmen e.V. unter www.klimaschutz-unternehmen.de

Über die VSB Gruppe

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Darüber hinaus begleitet VSB Industrie- und Gewerbekunden zu den Themen Energieerzeugung und -effizienz. Bisher wurden seit 1996 mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind 300 Mitarbeiter an 22 Standorten tätig.

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Seit 1996 hat VSB mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet und erbringt Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind 300 Mitarbeiter an 22 Standorten tätig.

Firmenkontakt

VSB Holding GmbH

Kathrin Jacob-Puchalski

Schweizer Str. 3 a

01069 Dresden

0351 21183400

info@vsb.energy

http://www.vsb.energy

Pressekontakt

VSB Holding GmbH

Kathrin Jacob-Puchalski

Schweizer Str. 3 a

01069 Dresden

0351 21183672

kathrin.jacob-puchalski@vsb.energy

http://www.vsb.energy