VW New Beetle Lautsprecher Upgrade mit Top Performance

300 Watt Top Performance Lautsprecher im VW New Beetle ein Soundupgrade für hervorragende Klangeigenschaften.

Der VW New Beetle Typ 9C von 1997 – 2010 ist mit diesem Top Performance Paket VW New Beetle Lautsprecher-Set Front und Heckbereich auf ein hochwertiges Klangerlebnis im Fahrzeug aufzurüsten. Die Standard Lautsprecher ab Werk in den Türen werden durch hochwertige Markenlautsprecher des Herstellers Herz ersetzt. Die Hertz Lautsprecher CK165L und CX165 liefern bis zu 300 Watt Maximalleistung und werden von außen nicht sichtbar in die originalen Einbauplätze ab Werk integriert.

Im Frontbereich wird das 2 Wege System von Hertz CK165L mit jeweils zwei separaten Frequenzweichen pro Türe für Hoch- und Tieftöner verbaut. Dabei ist der Pegel für die Hochtöner auf der Frequenzweiche um bis zu 2 DB einstellbar. Durch diese aufwendigen Frequenzweichen wird mit dem 2 Wege Frontsystem CK165L eine hervorragende Klangqualität mit hohem Pegel erreicht. Die 26mm Hochtöner dieses Systems überzeugen durch detailreiche und klare Stimmenwiedergabe und eine hohe Dynamik bei Musikstücken.

Der Tieftöner des Hertz CK165L Systems ist mit einem starken Magneten ausgerüstet und kann so ein kontrolliertes Bassfundament in den Türen erzeugen. Durch den Hohen Wirkungsgrad von 91DB der Tieftöner erreichen sie einen hohen Pegel an bestehenden Radios ab Werk ohne zusätzliche Endstufen. Die Tieftöner sind aus hochwertigen Materialien gefertigt die über eine Non-Pressed Papiermembrane verfügen, die für einen natürlichen Sound und eine solide Wiedergabe der tiefen Frequenzen ausgesucht wurden. Zusammen mit dem starken Antrieb und der speziellen Schwingspule ist alles auf eine maximale Auslenkung ausgelegt die Pegelfeste kontrollierte Bässe erzeugen kann.

Im Heckbereich wird das Hertz CX165 Koaxialsystem mit integrierten Hochtönern als VW Beetle Lautsprecher verbaut. Damit werden die Breitbandlautsprecher hinter den seitlichen Fondverkleidungen ersetzt. Auch hier wird durch die integrierten Hochtöner das gesamte Klangbild zu besserer Wiedergabe der Höhen beeinflusst. Die Hochton Frequenzweiche hat eine 12 dB/oct. Flankensteilheit mit zwei unterschiedlichen Pegeleinstellungen 0 oder +2DB speziell für den Einbau hinter Werkseitigen Gittern.

Im VW New Beetle sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen an die Türen genietet. Diese werden bei der Installation ausgebohrt und mit den Lautsprechern ab Werk entfernt. Im Lieferumfang der neuen Lautsprecher sind fahrzeugspezifische Halterungen enthalten. Die Lautsprecher werden mit Adapterkabeln an die originale KFZ-Verkabelung im Fahrzeug angeschlossen. Wir liefern ein komplettes Einbauset das alle erforderlichen Teile für die Installation enthält, neben Befestigungsmaterial wie Einbauringen und Adapterkabel enthält, so ist eine hohe Einbaufreundlichkeit für die Installation der VW Auto-lautsprecher gewährleistet.

Auf unserer Webseite auto-lautsprecher.eu kaufen Sie bei einem österreichischen Onlineshop und Mitglied der österreichischen Wirtschaftskammer. Wir bieten im Onlineshop verschiedene Zahlungsweisen wie Sofortüberweisung, bezahle nach 30 Tagen oder Einkauf auf Raten an. Ein Upgrade der VW Beetle Lautsprecher startet im Webshop bereits ab 79 Euro + Versandkosten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

