VW T-Roc Soundsystem Upgrade mit Oberklasse Klangerlebnis

Hochwertige Musikwiedergabe mit einem 225 Watt Lautsprecher Upgrade für die VW T-Roc Fahrzeugtüren

Mit über 57000 Zulassungen alleine im Jahr 2021 ist der VW T-Roc eines der beliebtesten VW Modelle. Der Kompakt-SUV ist in einigen Modellen mit dem Soundsystem Beats ausgerüstet, dieses Upgrade ist für die Standard Ausführung des VW T-Roc. Mit dem Paket VW T-Roc Auto Lautsprecher Komplett-SET wird ein Lautsprecher Upgrade für beide vorderen Türen mit Hochtönern in den A-Säulen und beiden hinteren Türen angeboten. Mit bis zu 225 Watt Maximalleistung und einer hohen Pegelfestigkeit bringen die Lautsprechersysteme eine klare Verbesserung der Klangqualität.

Im Frontbereich wird das JL-Audio C1 650 2 Wege Systeme integriert mit Inline Frequenzweichen für die Hochtöner, die sind so klein das sie optimal für den Einbau in den A-Säulen funktionieren, im Vergleich zu handelsüblichen Frequenzweichen in Kunststoffgehäusen. Die Tieftöner werden direkt an die bestehenden Kabel in den Fahrzeugtüren angeschlossen. Das hochwertige System von JL-audio wurde in der Fachzeitschrift Car & Hifi mit der Bewertung Oberklasse Note 1,4 bewertet.

Mit 91DB Wirkungsgrad kommt aus den Lautsprechern ein hoher Pegel und eine detailreiche Musikwiedergabe auch wenn die Lautsprecher nur über das werkseitige Radio oder Navigationsgerät betrieben werden. Das 2-Wege-Komponentensystem mit (19 mm) Aluminium-Kalottenhochtöner überzeugt durch eine sehr gute Qualität und Prima Klang. Für beide hinteren Türen kommt das JL-audio C1 650x Koaxialsystem zum Einsatz mit integrierten Aluminium-Hochtönern, ab Werk sind hier nur Breitbandlautsprecher im Fahrzeug vorinstalliert die dadurch einen eingeschränkteren Frequenzbereich übertragen. Die Musikwiedergabe wird mit hochfrequenter Klarheit und Definition für die hinteren Passagiere wiedergegeben.

Das VW T-Roc Lautsprecher Upgrade wird direkt an die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug angeschlossen. Damit wird ein lästiges Kabelziehen durch das Fahrzeug vermieden und Arbeitszeit bei der Installation eingespart. Im VW T-Roc können nur Lautsprecher mit einer fahrzeugspezifischen Halterung montiert werden. Alle erforderlichen Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss in den Türen sind im Lieferumfang enthalten.

Um die Akustik für die VW Auto-Lautsprecher zu verbessern ist eine Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten zu empfehlen. Für die Installation müssen die Türverkleidungen abgenommen werden, dabei wird gleich die Türdämmung durchgeführt. Die Bitumenmatten werden innen auf die Außenbleche der Türen aufgeklebt und verbessern so die Akustik für die Musikwiedergabe. Weiters werden vibrierende Blechteile ruhiggestellt die sonst die Musikwiedergabe bei höheren Pegeln stören. Durch die Verbesserung der Akustik wird auch im Bassbereich durch die Türdämmung ein höherer Pegel erreicht.

Für handwerklich Geschickte Fahrzeughalter ist auch der Einbau selbst durchführbar mit relativ wenig Werkzeug sind die Türverkleidung leicht zu demontieren. Im Webshop von auto-lautsprecher.eu ist auch ein Ausbauwerkzeug mit mehreren unterschiedlichen Kunststoffhebeln verfügbar. Der Vorteil ist das diese Hebel keine Kratzer oder Dellen am Interior hinterlassen und auch die Klipse an den Rückseiten der Türverkleidungen leicht gelockert werden.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

