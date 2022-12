VW T5 Soundsystem nachrüsten mit 300 Watt Top-Klangsystem

Das Soundsystem ab Werk des Volkswagen T5 stößt schnell bei hoher Belastung an seine Grenzen. Der Volkswagen T5 verfügt über Frontlautsprecher in Standardgröße 200mm, die in beiden vorderen Türen sitzen. Volkswagen hat sich für dieses System für externe Hochtöner entschieden, um für zusätzliche Höhen zu sorgen.

Jetzt ist ein Upgrade für die Systeme ab Werk möglich mit dem Einbauset VW T5 Lautsprecher der Extraklasse vorne und hinten. Hier wird vom italienischen Hersteller Audison eine hohe Pegelfestigkeit mit starken Bässen und hervorragenden Klangeigenschaften im Hochtonbereich geboten. Die Systeme sind mit bis zu 300 Watt Maximalleistung belastbar und bieten durch den hohen Wirkungsgrad von 93,5DB eine sehr starke Performance an Werksseitig installierten Geräten ohne zusätzliche Endstufen an. Die Systeme sind in die VW T5 Modelle Transporter, Caravelle, Multivan und California integrierbar.

Das Einbauset besteht aus 200mm 2-Wege Systemen für beide vorderen Türen und zwei hochwertigen Koaxiallautsprechern mit integrierten Hochtönern für die hinteren Einbauplätze.

VW T5 Lautsprecher benötigen spezielle fahrzeugspezifische Halterungen, die den Einbau erleichtern. Dieses Set verwendet MDF-Holzhalterungen; dies verbessert die akustische Umgebung der Lautsprecher. Dieses Volkswagen T5 Einbauset beinhaltet jeweils Einbaurringe für die Türen und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel der Fahrzeugelektronik. Es werden die originalen Lautsprecherkabel im Fahrzeug verwendet damit eine externe Verkabelung vermieden wird.

Der Webshop von auto-lautsprecher.eu bietet umfassende Beratung zur Installation von Soundsystemen des Fahrzeugs. Dazu gehört der Austausch der T5-Lautsprecher des Volkswagen in den Vordertüren, die mit Installationstipps bei jeder Bestellung geliefert werden.

Um noch mehr Bassperformance aus diesem System herauszuholen empfehlen wir die volle Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten. Der Einsatz dieser Türdämmung kann nochmals bis zu 7 DB mehr Basswiedergabe aus dem Soundsystem erzeugen. Das bei gleichbleibender Leistung des Radios ohne weitere Endstufen. Die Fahrzeugakustik wird durch die Türdämmung beeinflusst und das mitschwingen von Blechteilen verhindert.

Bereits der Tausch der vorderen Lautsprecher in beiden Türen in den Modellen VW T5 Transporter, Caravelle, Multivan und California bewirkt eine Änderung des gesamten Klangbildes im Fahrzeug. Das Angebot ist auch unter der Kategorie VW T5 Lautsprecher unter VW T5 Auto Lautsprecher 200mm für vordere Türen im Web Shop zu finden.

VW T5-Besitzer erwarten ein hochwertiges Soundsystem, das Musik mit kraftvollen Bässen, klaren Stimmen und präzisen straken Pegel wiedergibt. Premium-Lautsprecher werden Fahrzeugbesitzern empfohlen, da sich der Austausch ihrer Lautsprecher ab Werk auf die Gesamtqualität des Systems auswirkt.

Die Installation ist ohne den Besuch einer Werkstatt machbar, es sind die Türverkleidungen zu demontieren und die Lautsprecher auszutauschen. Die neuen Hochtöner werden in das Armaturenbrett eingesetzt, nach der Installation ist von außen optisch keine Veränderung erkennbar. Alles ist in den originalen Einbauplätzen integriert.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

