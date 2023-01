Wachstuch Tischdecken mit Blumenmustern

Wachstuch Tischdecken – Blumen/Blütenmuster

Es gibt konfektionierte und unkonfektionierte Wachstuchtücher. Sie können von den Kunden rund, eckig oder oval erworben werden. Auf Wunsch der Käufer versehen die MitarbeiterInnen die Tischdecken von Hand mit einem besonderen Rand. Sie können ein Bordeband oder ein Paspelschrägband an die Wachstuchdecke nähen. So wird die neue Wachstuch Tischdecke zu einem echten Hingucker in Ihrem Haus.

Im Sommer sind Wachstuch Tischdecken mit die Blumen- und Blütenmuster sehr beliebt. Der Grund, um ein solches Wachstuch zu kaufen, ergibt sich nicht nur aus der freundlichen Optik. Die Tatsache, dass ein solches Wachstuch abwaschbar ist, macht den Umgang damit sehr angenehm. Das Leuchten der Blumen ist nach dem Abwischen wieder klar erkennbar. Das florale Design sorgt für Lebendigkeit und fröhliche Farben in der Wohnung. Für jeden Anlass kann das passende Wachstuch aufgelegt werden. Jede Wachstuch Tischdecke besteht aus zwei Schichten. Einer bedruckten PVC-Folie und einem Baumwollvlies, welches direkt auf dem Tisch aufliegt. Es schützt das empfindliche Holz vor Stößen und Feuchtigkeit. Schmutz kann nicht an die Tischplatte gelangen.

Vorteile von Wachstuch-Tischdecken:

Jede Person, die den Tisch schön decken möchte, kennt das Problem. Die Tischdecke hat lange im Schrank gelegen. Es haben sich Ecken und Kanten gebildet. Auf dem Tisch sehen diese Stellen unvorteilhaft aus. Die Tischdecke muss erneut gebügelt und gestärkt werden. Diese Arbeit können sich die BesitzerInnen einer Wachstuch Tischdecke ersparen. Nachdem es aus dem Schrank genommen wurde, kann es direkt aufgelegt werden. Das Blumenmuster strahlt nun wieder in bekannter Weise. Das Geschirr wird aufgelegt. Durch die Wachsschicht verrutscht weder das Besteck noch empfindliches Glas. Sollte einmal ein Becher umfallen, kann der Fleck abgewischt werden. Das Tischtuch ist wieder sauber. Der Fleck hinterlässt keine bleibenden Spuren. Familien mit Kleinkindern werden diesen Vorteil besonders schätzen. Die Kleinen können an dem Tisch malen und basteln, das Wachstuch wird anschließend einfach abgewischt. Selbst Farbe kann die Wachsschicht nicht durchdringen.

Reinigung:

Es kann immer wieder geschehen, dass Essen oder Getränke für Flecken sorgen. Egal ob Sie eine runde, ovale oder eckige Wachstuch Tischdecke kaufen, sie sind alle abwaschbar. Nehmen Sie sich einen weichen Lappen und feuchten diesen mit etwas sanftem Spülmittel an. Der Fleck lässt sich schnell entfernen. Das Blumenmuster sieht anschließend aus wie neu.

Einsatzbereich:

Die Wachstuch Tischdecken können nicht nur im privaten Raum genutzt werden. Alten- und Pflegeheime werden von diesen Tischdecken profitieren. Kindergärten und Schulen können die Tische mit passgenauen Tischtüchern ausstatten. Im Sommer und Frühling sorgen die floralen Muster für ein fröhliches Bild. Nach dem Essen können die Decken entfernt werden und die Tisch stehen für andere Zwecke bereit. Selbst im Garten sind die Tischdecken eine Erleichterung. Der Gartentisch wird mit der Ware ausgelegt. Mit entsprechenden Klammern wird die Tischdecke festgehalten. Sollte leichter Regen aufkommen, schadet das dem Wachstuch nicht. Die Nässe wird anschließend mit einem Tuch abgewischt. Sofort ist der Tisch wieder einsatzbereit.

Fazit:

Wachstuch Tischdecken erleichtern den Alltag. Die Tischdecken müssen nicht mehr nach jedem Einsatz in der Waschmaschine gereinigt und anschließend gebügelt und gestärkt werden. Die Dinge können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt und getrocknet werden. Neben den Blütenmustern sind noch sehr viele andere Dekore im Sortiment zu finden. Die Tische können immer der Jahreszeit entsprechend gestaltet werden. Nach dem Gebrauch wandern sie in den Schrank und werden im folgenden Jahr erneut eingesetzt. Verschüttete Getränke und Essensflecken sorgen fortan nicht mehr für Ärger. Die Kinder können am Tisch malen und basteln, ohne dass Spuren davon zurückbleiben. eiben.

