Wärme mit Weitblick – Neuausrichtung Raatschen Heizung

wir beschreiten eine neue Ära, die von einem klaren Verantwortungsbewusstsein für unsere Umwelt und dem entschlossenen Streben nach einer nachhaltigen Zukunft geprägt ist. In diesem Sinne freuen wir uns mitteilen zu können, dass wir seit dem 1. Januar 2024 eine wegweisende Neuausrichtung unseres Unternehmens vorgenommen haben.

Die aktuelle Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), bekannt als Heizungsgesetz, setzt klare Leitplanken für die Erreichung von Klimaschutzzielen im Bereich der Wohnraumbeheizung. Es ist unumgänglich geworden, dass wir unsere Geschäftsstrategie entsprechend anpassen, um nicht nur gesetzlichen Anforderungen zu genügen, sondern darüber hinaus einen wahrhaftigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.

Wir setzen einen klaren Schwerpunkt auf die Wärmepumpen-Technologien sowie, als Ausnahmelösung, zukunftsfähigen Gasheizungen, die zu 100% mit Wasserstoff oder s.g. grünen Gasen betrieben werden können. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, unseren Kunden langfristige und nachhaltige Lösungen anzubieten, die sowohl zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen als auch wirtschaftlich langfristig attraktiv sind. Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit der Realisierung von über 100 Wärmepumpenanlagen und 170 Gasheizungen einen neuen Meilenstein erreicht und werden den Anteil an Wärmepumpen konstant steigern.

Die Schließung unseres Onlineshops ist Teil dieser Neuausrichtung. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch sie ist notwendig, um sicherzustellen, dass künftig nur noch optimal geplante und zukunftssichere Lösungen umgesetzt werden. Damit treiben wir unseren Full-Service-Ansatz konsequent weiter.

Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf unseren Service für Bestandsanlagen. Unser Kundendienst führt wie gewohnt alle Servicearbeiten an Öl- und Gasheizungen aus, von der Wartung bis zur Reparatur.

Unser neuer Claim „Wärme mit Weitblick“ unterstreicht unser Engagement für eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft. Wir sind bereits seit Jahrzehnten für den Umgang mit Kältemitteln zertifiziert und setzen Wärmepumpen seit jeher ein. Die Fokussierung auf diese Technologien ist daher ein natürlicher Schritt für uns, da wir absolut überzeugt sind von ihrer Bedeutung hinsichtlich CO2-Reduktion und Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden. Durch unsere enge Partnerschaft mit german contract sind wir zudem in der Lage, die neue Wärmepumpenheizung zur „Miete“ anzubieten – was die Schwelle zur Umsetzung weiter senkt und die Umsetzung einer breiten Kundschaft möglich macht.

Wir sind überzeugt, dass die Neuausrichtung unseres Portfolios einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft darstellt.

Raatschen Heizung ist ein Familienunternehmen in NRW mit fast 50 Jahren Erfahrung in zweiter Generation. Unser Fokus liegt auf der Realisierung nachhaltiger Wärmelösungen im Einfamilienhaus. Wir setzen auf die persönliche Beratung vor Ort, die gewissenhafte Planung und die hochwertige Umsetzung durch eigenes, top-geschultes Personal, sowie den dauerhaften Service an den Anlagen.

