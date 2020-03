Wahres Wärmeerlebnis am Messestand von easyTherm

Hocheffiziente Infrarotheizungen bei der Energiesparmesse Wels

Seit über 10 Jahren produziert easyTherm hocheffiziente Heizungssysteme unter Verwendung exzellenter Materialien und hat inzwischen über 10.000 Projekte erfolgreich durchgeführt. Mit den TÜV-geprüften easyTherm Infrarotheizungen lassen sich sowohl Neubauten, als auch Altbauten vollständig und energieeffizient beheizen. Die Installation erfolgt einfach und schnell, ohne jeglichen Schmutz. Formschönheit und schlichtes Design sorgen dafür, dass sich die Paneele beinahe unsichtbar in jede Raumgestaltung integrieren lassen. Zudem stellen easyTherm Infrarotheizungen die einfachste und kostengünstigste Alternative zu fossilen Heizungen dar.

Messe-Highlight für Häuslbauer mit Stil

Auch heuer ist der Premium Partner der e-Marke Austria auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels vertreten. easyTherm lädt vom 04.03. bis 05.03.2020 zu den SHK-Tagen ein, an denen sich gewerbliche Fachbesucher zum Thema hocheffiziente Infrarotheizungen und eine Partnerschaft mit easyTherm informieren können. An den Publikumstagen vom 06.03. bis 08.03.2020 erwartet der österreichische Hersteller alle Häuslbauer und Sanierer, die die behagliche Wärme der easyTherm Infrarotheizungen hautnah erleben und sich über die Vorteile und Möglichkeiten der österreichischen Heizungen informieren möchten. Als Messe-Highlight präsentiert easyTherm die Messeaktion 2020 – unter dem Motto “Black or White”. Der Infrarotexperte lässt mit Design-Elementen aufhorchen, die unter anderem Licht und Wärme optimal vereinen. Mit der limitierten Auflage dieser Messeaktion holen sich Kunden bis 31.03.2020 behagliche Wärmestrahlung in Kombination mit vollwertiger Raumbeleuchtung nachhause – und zwar zu unschlagbaren Preisen.

All-in-one-Sets um bis zu EUR 595,- günstiger

Die Wahl besteht zwischen zwei attraktiven Komplettsets in klassischem Weiß oder elegantem Schwarz. Der geradlinige, klare Look bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in den verschiedensten Wohnsituationen. Die einmalige Wärmestrahlung des Infrarotpaneels sorgt für gesundes Wohnklima und angenehme Kachelofenwärme. Außerdem wird keine zusätzliche Beleuchtung benötigt, da der Lichtrahmen als vollwertiges Raumlicht dient. Die Sets enthalten alles, was für eine einfache Montage und den reibungslosen Betrieb nötig ist: Qualitäts-Infrarotpaneel, Lichtrahmen, Deckenbefestigungssatz und Funk-Temperaturregelung. Erhältlich bei easyTherm und teilnehmenden easyTherm Partnern.

Messevorträge vom Infrarotexperten

Vortragstitel:

Das Energieautarke Haus

Vortragsort und -zeit:

BauArena-Bühne Halle 1, 07.03.2020, 09:30 – 10:00 Uhr

BauArena-Bühne Halle 1, 08.03.2020, 09:30 – 10:00 Uhr

easyTherm GmbH, WEBUILD Energiesparmesse Wels, Halle 1 Standnummer 40

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Pressekontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 664 886 59 610

heike.dommers-hraby@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

