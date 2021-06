Waldbaden mit allen Sinnen

Wellness-Trend: Heilkraft der Bäume nutzen

Sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken: Wer ausgiebig waldbadet, entspannt mit allen Sinnen. Mehr als ein Waldspaziergang: Entschleunigen, ohne Weg und Ziel einfach “im Wald sein” heißt die Devise. Abseits und mittendrin im frischen Grün benötigen wir nur eine Stunde freie Zeit, feste Schuhe, lange Hosen und ein wärmendes Darunter. Der neue Wellness-Trend beruhigt Körper, Geist und Seele – einfach und kostenlos.

Was uns im Wald gut tut, ist wissenschaftlich belegt: Japanische Ärzte nennen es “Shinrin Yoku”: Baden im Wald. Einmal ganz absichtslos in den Wald gehen, ohne Eile oder ständig erreichbar sein zu müssen. Mit allen Sinnen wahrnehmen und zur Ruhe kommen – so lässt sich ein Waldbad beschreiben. In Japan gehört Waldbaden schon lange zur Gesundheitsvorsorge. In Deutschland ist der fernöstliche Wellness-Trend stark im Kommen.

Durchgetaktet und hektisch: Beruflicher und privater Alltag

Immer mehr Menschen leiden an stressbedingten Erkrankungen. Berufliche Erwartungen und sozialer Druck setzen vielen zu. Ständige Anspannung, Schlafstörungen und innere Unruhe sind die Folgen. Um gesund zu bleiben, ist ein entspannender Ausgleich wichtig.

Heilsam und beruhigend: Magische Welt der Bäume

In den Wald eintauchen und alle Sinne öffnen: Für das Klopfen eines Spechts, fröhliches Vogelgezwitscher, für den harzigen Fichtengeruch und das wohltuende Blättergrün. Japanische Wissenschaftler belegten, dass die therapeutische Wirkung des Waldes auf Terpenen beruht. Waldbäume verströmen die wichtigen ätherischen Öle über ihre Rinde, Blätter und Nadeln. Nimmt der Mensch sie mit der Haut und Lunge auf, beruhigt sich das vegetative Nervensystem. Zugleich aktiviert der Körper den “Ruhe-Nerv” Parasympathikus, der uns entspannt und regeneriert.

Natur pur direkt auf der Haut

Feste Schuhe, wärmende Kleidung und am besten Natur pur direkt auf der Haut: Wer ganz in den Wald eintauchen und sich dort nur langsam bewegen möchte, sollte auf möglichst angenehmes Darunter achten. Leichte Wäsche aus Naturmaterialien wie Seide und Angora zum Beispiel von Medima schützt beim Sitzen vor kalter Zugluft und gibt ein wohliges Gefühl.

Mehr als ein Wellness-Trend

Der Mensch braucht den ruhigen, grünen Wald um sich gut zu fühlen. Zu wenig Natur macht krank. In unserer modernen Welt ist vielen Menschen der Bezug zu natürlichen Lebensräumen verloren gegangen. Zurück zur Natur und spüren wie gut sie tut – das ist das wichtigste Ziel beim Waldbaden.

Fünf Tipps für entspannendes Waldbaden

Langsam und achtsam gehen

Bewusst tief ein- und ausatmen

Warm anziehen zum Beispiel Wärmewäsche von Medima

Ohne Zeitdruck hinsetzen (hören und riechen)

Uhr und Handy Zuhause lassen

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg.

Firmenkontakt

Medima ® – Peters GmbH

Annika Stein

Bolstraße 32

72459 Albstadt

07432 / 98 372 – 481

a.stein@medima.de

http://www.medima.de

Pressekontakt

PR-Werkstatt

Ulrike Cihlar

Tobias-Mayer-Straße 2

73732 Esslingen

07119371930

ulrike.cihlar@prwerkstatt.de

http://www.prwerkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.