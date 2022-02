Wandern im Schwarzwald mit Taxi Minor Baden-Baden

„Taxi“ ist viel mehr als nur der Transport vom Bahnhof in die Innenstadt

BADEN-BADEN. Taxi Minor Baden-Baden macht gerne auf die großen Potenziale der individuellen Personenbeförderung mit dem Taxi aufmerksam. Taxi Baden-Baden unterstützt beim Einkauf, bei der Fahrt zum Arzt, bei der Planung eines Aufenthalts in Baden-Baden und natürlich ist das Taxi zur Stelle, wenn es um den Transport zum Flughafen geht. Baden-Baden ist ein Besuchermagnet. Immer mehr Menschen wollen die sagenhafte Stadt an der Oos besuchen. Und sie wollen dabei auch den Schwarzwald erkunden. Wanderwege gibt es rund um Baden-Baden in großer Zahl. Wer in Baden-Baden aktiv sein will, der kann auf dem vielleicht bekanntesten Wanderweg, dem Panoramaweg, wandern. Der Sonnenuntergang am Battertfelsen ist dabei ein ganz besonderes Ereignis. Es gibt aber auch den Wanderweg rund um das Wildtiergehege Baden-Baden, den Rundweg Geroldsauer Wasserfälle, den Battert Rundweg, den Eberstein Rundweg, den Yburg Rundweg, die Rebland Tour, den Korbmattfelsen Rundweg, den Lotharpfad und viele andere mehr.

Taxi Baden-Baden – perfekter Partner für Menschen, die im Schwarzwald aktiv sein wollen

Die Wanderwege sind gut ausgeschildert, Baden-Badens Tourismus-Website beschreibt die Wanderwege und macht Lust auf Aktivitäten an der frischen Luft. Die ideale Tour – mit dem Taxi zum Ausgangspunkt eines Wanderweges. Dort aussteigen und die Natur ganz unabhängig, frei und in vollen Zügen genießen. Oftmals führt der Wanderweg an Gaststätten vorbei, die mit Köstlichkeiten und Wein aus der Region locken. Rechtzeitig vor dem Ziel Taxi Minor Baden-Baden einen Wink geben, dass man wieder abgeholt werden möchte. So steht ein Wandertag ganz unter der Überschrift: „Verschnaufen, ein paar Gänge runterschalten und erholen, Geist und Körper erfrischen“.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.