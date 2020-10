WANdisco vereinfacht und beschleunigt die Migration von Daten in die Cloud

Automatisierte Self-Service-Lösung “LiveData Migrator” senkt Risiken und Kosten und verkürzt die Time-to-Value von Unternehmen

Neuss, 1. Oktober 2020 – WANdisco, die LiveData Company, gibt die Markteinführung einer automatisierten Self-Service-Lösung bekannt, die die Migration von Daten jeder Größenordnung in die Cloud vereinfacht und beschleunigt: Der LiveData Migrator versetzt Unternehmen und Anwender auch ohne tiefgehende Kenntnisse im Bereich Data Science in die Lage, geschäftskritische Datenvolumen innerhalb von Minuten aus lokalen Hadoop-Umgebungen in jede gewünschte Cloud zu migrieren. Ohne Ausfallzeiten und mit hundertprozentiger Datenkonsistenz, auch wenn die lokal gespeicherten Daten in aktiver Verwendung sind. Der LiveData Migrator kann jetzt ganz einfach selbst installiert werden, um die digitale Transformation von Unternehmen zu dynamisieren.

Der WANdisco LiveData Migrator kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem fast 70% der Unternehmen begonnen haben, im Zuge ihres Digitalisierungsprozesses Daten in die Cloud zu verlagern. Auf herkömmlichen Wege sind sie mit mehreren Risiken konfrontiert: “Bis 2022 werden mehr als 50% aller Datenmigrationsvorhaben ihr Budget und ihren Zeitrahmen überschreiten und dem Unternehmen aufgrund fehlerhafter Strategie und Ausführung möglicherweise schaden”, konstatiert Gartner in einem aktuellen Report. Die traditionelle Migration großer Datenmengen – manuell per Storage-System – erfordert die Unterbrechung des Betriebs von lokalen Anwendungen und schließt Daten aus, die während der Migration erstellt oder bearbeitet werden. Ein größerer nachgelagerter Abgleich ist kostspielig und garantiert kein konsistentes Datenergebnis. Der Aufwand für eine unterbrechungs- und ausfallfreie Migration großer Datenmengen ist erheblich.

WANdisco eliminiert diese Risiken durch unmittelbare und skalierbare Migration. “Mit dem LiveData Migrator stellen wir Unternehmen eine leistungsstarke Self-Service-Lösung zur Verfügung, die einfach per Installationsdatei zu implementieren und ebenso einfach zu bedienen ist,” erklärt WANdisco Gründer und CEO David Richards. “Unabhängig von ihrer Größe oder ihrem technischen Know-how können sie Daten in jeder Größenordnung – von Terabyte bis Exabyte – ohne Ausfallzeiten oder das Risiko eines Datenverlusts in die Cloud migrieren. Zugleich helfen ihnen integrierte Anwendungen dabei, ihre digitale Transformation und die Time-to-Value zu beschleunigen und sowohl das Geschäftsrisiko als auch die Kosten zu senken.”

WANdiscos LiveData Migrator ermöglicht außerdem den Übergang zu einer hybriden Architektur, bei der On-premises- und Cloud-Umgebungen für aktiv-aktive Replikationsfunktionen konsistent gehalten werden, und legt den Grundstein für eine künftige Multi-Cloud-Modelle.

Der LiveData Migrator ist als kostenlose Testversion für bis zu fünf Terabyte erhältlich, die bereits alle Programmeigenschaften integriert:

Vollständige und kontinuierliche Datenmigration

Migriert alle vorgenommenen Änderungen an den Ausgangsdatensätzen, so dass Anwendungen weiterhin die Daten des Quellsystems ändern können, ohne Abweichungen zwischen Quelle und Ziel zu schaffen.

Schnelle Verfügbarkeit

Ermöglicht die Verfügbarkeit von Daten für die Verwendung in der Zielumgebung, sobald sie migriert wurden, ohne dass auf den Abschluss aller Datensatzmigrationen gewartet werden muss.

Jede Größenordnung

Migriert jedes Datenvolumen von Terabyte bis Exabyte auf Cloud-Speicher, ohne Änderungen der Quelldaten im Ausgangssystem während der Migration unterbrechen zu müssen.

Hadoop- & Objektspeicher-Konvertierung

Migriert HDFS-Daten in andere Hadoop-kompatible Dateisysteme und Cloud-Storage, einschließlich der laufenden Änderungen, die vor, während und nach der Migration an diesen Daten vorgenommen werden.

Selektive Migration

Ermöglicht die Auswahl der zu migrierenden Datensätze und schließt Daten selektiv von der Migration zu bestimmten Clustern in der neuen Umgebung aus.

WANdisco ist Technologie- und Marktführer für die Konsistenz großer Datenmengen durch Echtzeit-Replikation. Wir ermöglichen die Migration bzw. Replikation großer Mengen geschäftskritischer Daten zwischen On-premises- und Cloud-Umgebungen, ohne deren Verfügbarkeit einzuschränken. Der automatisierte Prozess garantiert jederzeit 100% Datenkonsistenz und reduziert nachhaltig das Risiko von Datenmanagement-Prozessen. Unsere Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, eine Umgebung zu schaffen, in der Daten immer akkurat, verfügbar und geschützt sind – um unterbrechungsfrei in Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen arbeiten zu können. Wir nennen es LiveData.

WANdisco ist weltweit der einzige Anbieter mit diesem patentierten Ansatz. Wir sind Partner von Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba, Databricks, Cloudera, Hortonworks, mapR u.v.m. Von unseren einzigartigen Lösungen profitieren namhafte Kunden, darunter Allianz, AMD, Cisco Systems, Juniper und Morgan Stanley.

Firmenkontakt

WANdisco International Ltd.

Jürgen Lübeck

Uhlandstraße 19

41464 Neuss

+4925149095971

juergen.luebeck@wandisco.com

https://www.wandisco.com

Pressekontakt

pr://ip – Primus Inter Pares

Axel Hoffmann

Neubrückenstraße 12

41843 Münster

+4925149095971

hoffmann@pr-ip.de

https://www.pr-ip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.