Warum Abschirmung in der Medizintechnik so wichtig ist

Experten der STB Abschirmtechnik GmbH erklären, wieso eine gute Abschirmung elektromagnetischer Strahlen in der Medizintechnik so wichtig ist.

Die Covid-19 Pandemie zeigt uns nun seit gut einem Jahr, wie wichtig ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem ist. Ein oft übersehenes Problem in der Medizintechnologie ist dabei die Abschirmung elektromagnetischer Strahlen.

Hier kommt die STB Abschirmtechnik GmbH ins Spiel, die sich mit ihren Dienstleistungen unter anderem auf Medizintechnik spezialisiert hat. Um eine Auslastung des Gesundheitssystems zu verhindern ist es wichtig, dass alle technischen Geräte einwandfrei funktionieren. Ein Problem dabei ist, dass technische Geräte sich mit ihrer Strahlung gegenseitig stören können, was die Funktionen im schlimmsten Fall vollständig behindern kann.

Als Dienstleister im Bereich der Abschirmtechnik hat die STB Abschirmtechnik GmbH schon viele dieser Probleme gelöst, denn durch ein einzigartiges, patentiertes Abschirmverfahren kann die Firma besonders gute Abschirmwerte erreichen (genaue Daten gibt es auf der Webseite des Unternehmens).

Hersteller medizinischer Geräte finden in der STB Abschirmtechnik GmbH einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner, der sich in den letzten Jahren aufgrund des eigenen Verfahrens an der Spitze der Technologie etabliert hat – sowohl im hochfrequenten als auch im niederfrequenten Bereich. Dem Unternehmen ist eine Beteiligung an der Überwindung der aktuellen Coronakrise besonders wichtig, da man mit der Abschirmung wirklich Menschenleben retten kann. Gleichzeitig kann man durch Optimierung der Abschirmtechnik bei medizinischen Geräten die Gesundheit der Mitarbeiter schützen und für maximale Leistung im Kampf gegen das Virus garantieren.

Interessierte Firmen finden auf der Website Möglichkeiten, um mit der STB Abschirmtechnik GmbH in Kontakt zu treten.

Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

Kontakt

STB Abschimrtechnik GmbH

Sven Streitbürger

Mühlenstraße 17

31600 Uchte

05763/ 9448471

05763/ 943761

info@stb-abschirmtechnik.de

https://stb-abschirmtechnik.de/