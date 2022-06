Warum der Englisch Dolmetscher nie fehlen darf

Weltsprache Englisch. Vormarsch des britischen Imperiums

Schon seit dem 19. Jahrhundert gilt Englisch als eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Das verdankt die Sprache vor allem der globalen Ausdehnung des britischen Weltreiches. Die Herrschaft der britischen Krone reichte in diesem Jahrhundert in viele Winkel der Erde, darunter Teile Nordamerikas, Chinas und Afrikas sowie die Kontinente Australien, Neuseeland und Indien. Die englische Weltherrschaft fand im 20. Jahrhundert zwar ein Ende, die Sprache ist jedoch bis heute in vielen Teilen der ehemaligen Kolonien geblieben. In vielen dieser Länder setzte sich Englisch als Landeshauptsprache durch. Nun spricht fast ein Drittel der Weltbevölkerung die englische Sprache. Wer englisch spricht, kann sich also fast überall verständigen.

Aber Englisch ist nicht nur in vielen Ländern die Hauptsprache, sie ist auch eine wichtige internationale Bildungs- und Kultursprache und spielt im täglichen Geschäftsleben eine wichtige Rolle. Der englische Einfluss gründet sich auf starke englischsprechende Nationen wie die USA, die nach wie vor einen großen Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Die englische Sprache eignet sich dabei besonders gut als Weltsprache, denn sie ist einfach zu lernen, ähnelt anderen Sprachen und mit wenigen Worten kann man schon vieles verstehen. Englisch ist auch in Deutschland überall präsent, sei es in Büchern, Filmen, Liedern oder im Internet und bei Social Media.

Englisch im Geschäftsleben: es führt kein Weg daran vorbei

Englisch ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken und auch im Geschäftsleben trifft man immer wieder auf diese Sprache. Viele internationale Geschäftspartner sprechen Englisch. In der globalisierten Welt kommt kein Unternehmen mehr um internationale Beziehungen herum, auch hier wird englisch gesprochen. Auf internationalen Meetings, auf Konferenzen und Messen ist Englisch die führende Sprache und gehört zur wichtigsten Zweitsprache. Auf Geschäftsreisen ist Englisch die Sprache, mit der man fast überall weiterkommt.

Doch Vorsicht. Auch wenn Englisch eine scheinbar leichte Sprache ist, hat sie ihre Tücken. Und gerade in der Geschäftswelt, wo viele Fachbegriffe und besondere Feinheiten übersetzt werden müssen, um Missverständnisse zu vermeiden, braucht es ein tiefgreifendes Verständnis. Solange Englisch nur als Zweitsprache gelernt wurde und nicht als Muttersprache, ist eine reibungslose Kommunikation oft schwierig und gerade in Stresssituationen fällt einem nicht der passende Ausdruck ein. Hier ist ein Englisch Dolmetscher oft die bessere Lösung, denn dieser hat das Übersetzten professionell gelernt und kann auch in heiklen Situationen über die Sprachbarrieren hinweg vermitteln.

Live, digital oder hybrid- der Dolmetscherservice der Dolmetscheragentur24

Egal ob live vor Ort, in Online-Meetings oder bei hybriden Konferenzen, die Dolmetscher der Dolmetscheragentur24 übersetzten bei allen Veranstaltungen. Es stehen erfahrene und kompetente Simultandolmetscher, Konsekutivdolmetscher, Videodolmetscher, Telefondolmetscher und Begleitdolmetscher für die englische Sprache zur Verfügung. Die Dolmetscher können in verschiedenen Sprachkombinationen gebucht werden. Besonders gefragt sind zurzeit Englisch-Deutsch, Englisch-Chinesisch und Englisch-Russisch. Dabei verfügen die Übersetzer über besonderes Fachwissen, beispielsweise in den Gebieten Informatik, Maschinenbau oder Recht und Finanzen.

Die Dolmetscher sind dabei nicht nur als reine Übersetzer tätig, sondern auch Vermittler zwischen den Kulturen. Denn oftmals ist es nicht nur die Sprache die zwei Kulturen trennt, es sind die Gepflogenheiten und Sitten, die eine Kultur ausmachen. Was in dem einem Land als höflich gilt, kann in einem anderen als Affront aufgefasst werden. Die Englisch Dolmetscher können rund um die Uhr, in allen Ländern und in jeder Stadt gebucht werden. Die Dolmetscheragentur sorgt für Anreise und Übernachtung der Dolmetscher und liefert auch gleich die passende Technik. Auch Übersetzungen von Fachartikeln, Webseiten oder Informationsbroschüren in englischer Sprache können bei der Agentur in Auftrag gegeben werden.

Dolmetscheragentur24 bietet einen Dolmetscherservice mit über 30 Sprachen. Mit einem weltweiten Netzwerk aus über 5.000 Dolmetschern garantiert die Agentur, dass innerhalb von 24 Stunden der passende Dolmetscher für den Kunden zur Verfügung steht.

