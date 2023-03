Warum IT-Security immer wichtiger wird

In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung wird es für Ihr Unternehmen immer wichtiger, eine

hochwertige IT-Security vorzuweisen. Denn die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die

Bewältigung der aktuellen Herausforderungen gehen Hand in Hand mit der IT-Security. Im folgenden

Beitrag erfahren Sie, was IT-Security ist und warum das für Ihr Unternehmen so wichtig ist.

Was ist Cyber-Sicherheit und IT-Security?

Die IT-Sicherheit beschreibt grundsätzlich den Schutz eines Systems, das aus den

menschlichen Mitarbeitern und einer bestimmten Technologie besteht. Folglich soll die IT-Security

Unternehmen und Organisationen vor externen Bedrohungen schützen. Die Informationsbeschaffung und digitale Erpressung haben in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Mit der IT-Security soll somit die Verfügbarkeit gewährleistet, die Integration sichergestellt und die Vertraulichkeit dieser Informationen bewahrt werden.

Warum ist IT-Security für Unternehmen so wichtig?

Eine Absicherung der IT-Infrastruktur ist für Ihr Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen wichtig. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, warum Sie unbedingt auf eine höhere Sicherheit achten sollten.

Das Know-how Ihres Unternehmens ist die Grundlage für Ihren Erfolg Dabei spielt keine Rolle,

in welcher Branche Sie tätig sind. Wer sein Know-how durch Hackerangriffe oder Mängel bei der

IT-Security verliert, riskiert die eigene Zukunft. Dies gilt insbesondere für sensible Daten aus

der Forschung und Entwicklung.

Eine Verbesserung der IT-Sicherheit bedeutet immer auch eine Stärkung der Wettbewerbsposition.

Heutzutage haben die meisten Unternehmen noch eine ausbaufähige IT. Mit einer Modernisierung der

Sicherheitsmaßnahmen verschaffen Sie sich einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil im 21.

Jahrhundert.

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Gesetzliche Vorgaben existieren insbesondere im Bereich des Datenschutzes. Unternehmen sind

verpflichtet, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Andernfalls drohen Abmahnungen oder sogar

hohe finanzielle Strafen. Die IT-Security spielt eine wichtige Rolle, wenn es um den Schutz Ihrer sensiblen Daten geht.

Schadsoftware kann die Produktion eines Unternehmens stilllegen. Hackerangriffe können

Informationen stehlen oder sonstige Wettbewerbsvorteile zunichte machen. Während die

Digitalisierung weitreichende Chancen bietet, existieren auch IT-Risiken. Durch eine Reduzierung der IT-typischen Risiken steigt der Wert Ihres Unternehmens.

Die Zufriedenheit der Kunden ist die Grundlage für Ihren Erfolg. Viele Kunden legen Wert darauf,

dass Ihr Unternehmen die Daten bestmöglich schützen. Wenn die IT-Security jedoch mangelhaft ist, können Sie diesem Anspruch nicht gerecht werden.

Schritt-für-Schritt zur besseren IT-Sicherheit

Die IT-Security ist heutzutage für Ihr Unternehmen wichtiger denn je. In wenigen Schritten können

Sie mit einer fundierten IT-Beratung und einem kompetenten Partner die Sicherheit optimieren:

1. Ist-Zustand überprüfen

Im ersten Schritt ermitteln wir, wie der Ist-Zustand in Ihrem Unternehmen ist. Mit einem

professionellen IT-Experten sollen Sie eventuelle Risiken identifizieren.

2. Ressourcen schaffen

Für eine Weiterentwicklung der IT-Security werden verschiedene Ressourcen benötigt. Diese können

finanzieller oder personeller Natur sein. Neben einem professionellen Dienstleister sollten die

finanziellen Ressourcen dafür ausreichen, die IT-Security dem heutigen Stand der Möglichkeiten

anzupassen. Denn das Investieren in die IT-Security ist immer auch ein Investment in die Zukunft des

Unternehmens.

3. Soll-Zustand erreichen

Im letzten Schritt erreichen Sie gemeinsam mit Ihrem IT-Experten den vorher definierten Soll-Zustand

für die IT-Security. Verschiedene Maßnahmen werden umgesetzt, um die IT-Security zu verbessern und für die Herausforderungen der nächsten Jahre gewappnet zu sein. Denn die Digitalisierung schreitet

immer rasanter voran.

Jetzt handeln

Wenn auch Sie Ihr Unternehmen vor Angriffen und Risiken schützen möchten nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf. Wir bieten professionelle IT Lösungen an.

