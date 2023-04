Warum lohnt sich der Kauf von zwiegenähten Schuhen ?

Es gibt viele Arten, von Schuhen. Auch viele Arten Schuhe herzustellen. Es gibt aber nur Zwei, um robustes und langlebiges Schuhwerk zu produzieren.

Zwiegenähte Schuhe sind nach der Machart für Schuhe bezeichnet. Zwiegenäht ist die Methode, wie der Schaft eines Schuhs, das Oberteil und die Sohle miteinander verbunden werden. Es gibt viele Arten, Schuhe herzustellen. Es gibt aber nur zwei Arten, um wirklich robustes und langlebiges Schuhwerk zu produzieren.

Hier einige Ausschnitte aus dem Interview mit dem Markeninhaber und Entwickler der Lavitus® Manufakturen, Stephan Nungess. „Wir werden immer wieder gefragt, ob sich die Investition in ein Paar zwiegenähte Schuhe lohnt. Zwiegenähte Schuhe werden immer beliebter. Warum das so ist und warum es auch ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist wollen wir hier klären.

Grundsätzlich ist schon allein der Kauf von zwiegenähten Schuhen aus Deutschland die richtige Entscheidung.

Daher haben wir einmal zusammengestellt, was zwiegenähte Schuhe im Einzelnen bieten. Schließlich ist es wichtig, zu wissen, was man erwarten kann, denn zwiegenähte Schuhe, ab 200,00 sind nicht gerade ein Schnäppchen.

Auf unseren Webseiten von Vitalinus zu zwiegenähten Schuhen werden die grundsätzlichen Funktionen und Unterschiede ausführlich beschrieben. Denn die Unterschiede in der Haltbarkeit und der verwendeten Materialien, sowie der komplette Herstellungsprozeß erschließen sich gerade Einsteigern bei zwiegenähten Schuhen nicht immer. Noch dazu ist es wichtig wo die zwiegenähten Schuhe herkommen und die individuelle Beratung beim Kauf von zwiegenähten Schuhen.

Zwiegenähte Schuhe sind nicht zwingend nur Wanderschuhe.

Nach wie vor ist das Haupteinsatzgebiet für zwiegenähte Schuhe und zwiegenähte Stiefel, das Wandern und langlebige, strapazierfähige, robuste Gebrauchsschuhe für ein langes „Schuhleben“ lang. Doch auch leichtere zwiegenähte Schuhe wie die beliebten Lavitus Classic Boots oder die zwiegenähten Sneakers.

Lässige Boots gerade für den Sommer

Wir haben unsere Schuhe mehr als 8 Stunden am Tag an. Deshalb sollte man auf gute Schuhe und hochwertige Materialien, die die Füße umgeben, wichtig für die Erhaltung eines gesunden Fußklimas, achten. Lavitus setzt für die Produktion seiner zwiegenähten Schuhe fast ausschließlich Naturmaterialien, um den bestmöglichen Tragekomfort und ein trockenes Klima für die Füße in den Schuhen zu gewährleisten. Genau die richtigen Schuhe für denjenigen, der hochwertige, zwiegenähte Schuhe, eine nachhaltige Qualität und zeitgemäßen Komfort verbinden möchte. Egal ob auf städtischem Pflaster selbstbewusst auftreten oder mal kurz in die Natur.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Schuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

