Warum sollten Sie VPN nutzen, wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Nachrichten online zu lesen?

[Sponsored Post]

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass bei der Suche nach Flügen auf Expedia oder Google die Preise nach ein paar Suchvorgängen leicht zu steigen scheinen? Oder ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihnen bei der Suche nach Schuhen auf Amazon in den folgenden Tagen überall im Internet das gleiche Paar angeboten wird?

Wenn ja, dann liegt das daran, dass diese großen Unternehmen Ihr Verhalten mithilfe von Cookies verfolgen und Daten darüber sammeln, was Sie sich ansehen, um Ihnen gezieltere Werbung zukommen zu lassen. Obwohl sie dies mit Ihrem Einverständnis tun (Sie kennen doch diese langatmigen Dienstleistungsverträge, bei denen wir einfach auf „einverstanden“ klicken, ohne sie zu lesen?), würden viele von uns es vorziehen, wenn unser Online-Verhalten privat bleiben würde.

Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, unsere Computer anonym zu nutzen: indem wir mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) im Internet surfen. Heutzutage gibt es viele Anbieter auf diesem Markt. Ein VPN wie Surfshark stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem seiner Server her, so dass Informationen, die Ihr Computer ins Internet sendet, nicht zu Ihrer IP-Adresse oder Ihrem Standort zurückverfolgt werden können. Das bedeutet, dass Hacker, die sich Zugang zu Ihren Daten verschaffen wollen, oder Unternehmen, die zu Werbezwecken nachverfolgen wollen, was Sie online tun, nicht in der Lage sein werden, diese Daten zu finden, da alle Informationen, die von Ihrem Gerät gesendet oder empfangen werden, verschlüsselt sind.

Warum sollte ein Nachrichten-Leser das brauchen?

Wenn Sie ein Nachrichten-Junkie sind, gibt es mehrere Gründe, warum ein VPN Ihnen helfen kann.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre vor Behörden, Unternehmen und Cyberkriminellen

So greifen Sie auf Inhalte zu, für die in Ihrem Land oder Ihrer Region geografische Beschränkungen gelten

Wenn Sie beispielsweise auf Nachrichtenseiten zugreifen möchten, die in Ihrem Heimnetzwerk und an Ihrem Arbeitsplatz blockiert sind, ist die Verwendung eines VPN die beste Lösung für diesen Zweck. Darüber hinaus erlauben viele Online-Zeitungen nur Nutzern aus bestimmten Ländern den freien Zugang zu ihren Diensten. Auch einige Nachrichtenseiten können Nutzer sperren, die nicht in der gleichen Stadt oder dem gleichen Bundesland wie sie wohnen. Ein guter VPN-Dienst kann dafür sorgen, dass niemand weiß, welche IP-Adresse Sie haben oder wo genau auf der Welt Sie leben, und so jedem den vollen Zugang zu jeder gewünschten Website ermöglichen, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt!

Wie bekomme ich also ein VPN?

Sobald Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, laden Sie dessen App herunter (oder besuchen Sie die Website, wenn es keine App gibt) und melden Sie sich für ein Konto an. Installieren Sie anschließend die App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich mit Ihren neuen Anmeldedaten an.

Nehmen wir an, Sie möchten mit Ihrer neuen VPN-Verbindung Nachrichten online lesen – das ist ganz einfach! Alles, was Sie brauchen, ist ein Browser (wie Chrome oder Firefox) und etwas webbasiertes Lesematerial wie Reddit oder Twitter-Feeds – und voila! Ihre Lieblingswebseiten sind jetzt genauso sicher wie vorher, aber sie sind jetzt hinter einem verschlüsselten Tunnel versteckt, sodass niemand sehen kann, welche Seiten Sie besuchen, oder sensible Informationen wie Passwörter/Kreditkartennummern usw. stehlen kann.

Schlussfolgerung

Mit diesen Informationen im Hinterkopf ist es einfach zu erkennen, wie ein VPN Ihre Privatsphäre schützen und Ihr Leseerlebnis verbessern kann. Ganz gleich, ob Sie Nachrichten lesen, um sich über aktuelle Ereignisse zu informieren oder einfach nur zur Unterhaltung, mit einem VPN haben Sie mehr Kontrolle über Ihr Online-Surferlebnis. Und wenn Sie internationale Artikel lesen möchten, ohne durch geografische Beschränkungen blockiert zu werden, ist das mit einem VPN ebenfalls möglich!