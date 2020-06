Warum Storytelling auf Landingpages eine so effiziente Methode darstellt

Storytelling auf Landingpages erhöht das Interesse und die Klicks

Wer die Leser in seinen Bann ziehen will, der muss einfach mehr tun. Das funktioniert innerhalb einer Landingpage am besten mit dem Storytelling. Denn erzählende Geschichten sind persönlicher und interessanter. Das erhöht schließlich die Leserschaft und die Klicks, wie wir das bei der SWE Netz GmbH bisher immer erlebt haben.

Geschichten, die hellhörig machen

Im Vertrieb ist die Kreativität manchmal das Entscheidende, dass Kunden auf ein Angebot aufmerksam gemacht werden, sich dafür interessieren und es schließlich kaufen. Das geht manchmal nicht mit herkömmlichen und ebenso einfachen Mitteln. Als SWE Netz GmbH empfehlen wir deswegen immer, auch mal neue Wege einzuschlagen und sie auszuprobieren, selbst wenn diese zuvor noch nicht bestritten worden sind. Dazu gehört es, nicht nur Landingpages zu betreiben, sondern diese gleichzeitig kreativer als sonst zu gestalten. Wir raten deswegen, es mit Storytelling zu probieren. Denn es können Geschichten erzählt werden, die in den Bann und somit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist nicht in erster Linie entscheidend, welche Storys erzählt werden. Sie müssen nur im Prinzip zu den Produkten und den Dienstleistungen passen sowie zu ihnen hinführen. Ansonsten darf ruhig der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Dazu gehören beispielsweise persönliche Erfahrungsberichte um ein Problem herum, bei dem aber das Produkt bzw. die Dienstleistung geholfen hatte. Es darf etwas im angemessenen Rahmen berichtet werden, welches ausführlich aber zugleich noch würzig bleibt.

Ideenfindung von außen

Als SWE Netz GmbH möchten wir Sie unterstützen, dass Sie die richtigen Ideen finden, wenn Sie Ihnen mal ausgehen sollten. Wir bringen die Erfahrungen mit, um wirklich gute und interessante Storys zu erzählen. Das können wir gerne und mit den wichtigsten Produkthinführungen für Sie machen, sodass die Klicks garantiert sind.

Medienagentur

Firmenkontakt

SWE Netz GmbH

Stefan Altmaier

Frankenstr. 13

55545 Bad Kreuznach

067179638077

kontakt@swenetzgmbh.de

https://swenetzgmbh.de/warum-storytelling-auf-landingpages-eine-so-effiziente-methode-darstellt

Pressekontakt

SWE Netz GmbH

Stefan Altmaier

Frankenstr. 13

55545 Bad Kreuznach

067179638077

kontakt@swenetzgmbh.de

https://www.swenetzgmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.