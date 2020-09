Was der Welt jetzt gut tut

Klimafreundlich unterwegs sein und echte Heimatwärme aus Pellets genießen

Heidelberg, 18.09.2020. Dieser Herbst wird grün, denn die EC Bioenergie GmbH & Co. KG mit Sitz in Heidelberg startete ihre wohl und warm-Herbstaktion. Hierbei lockt der Pellethersteller nicht nur mit günstigen Herbstpreisen für seine nachhaltig produzierten und zertifizierten Holzpellets und BioBriketts – er setzt sich auch ein für ökologisches Unterwegssein und grüneres Konsumverhalten. Denn der Pelletexperte ist sich sicher: “Wer einen geerdeten Lebensstil pflegt, “terran” unterwegs ist, also weniger oder gar nicht mit dem Flugzeug reist, regional denkt und lokal einkauft, verbessert seinen CO2-Fußabdruck und stärkt die Region.”

Konsumverhalten wird grüner

Wegen des Klimawandels sowieso – aber spätestens seit März 2020 sortieren sich viele neu und überdenken ihr bisheriges Konsumverhalten. Dies zeigt sich bei der Urlaubsplanung und beim Reisen. Auch beim Einkauf von Lebensmitteln ist der Bioladen um die Ecke oder der nächste Bauernhof oft die bevorzugtere Wahl. Denn dort gibt es neben selbst angebautem Obst und Gemüse ehrlich gebackenes Brot und freundliche Worte am Thekentisch.

Heimische Produkte sind gefragter denn je

Dank der satten Zuschüsse der Bunderegierung seit dem 01.01.2020 steigen auch die Zahlen von neu eingebauten Pelletheizungen. Selbst Hausbesitzer, die sich bereits für eine solche entschieden haben, kaufen statt billiger Importware lieber echte Heimatwärme: Holzpellets und -briketts aus heimischem Sägerestholz. In der Region produziert. So kann der Verbraucher sicher sein, dass die Ware aus einwandfreien Quellen stammt und keine langen Transportwege zurücklegen musste.

Holzpellets-Herbstaktion bis 31. Oktober 2020

Um das wachsende grüne Engagement der Verbraucher zu unterstützen, gewährt der Pellethersteller im Rahmen seiner Herbstaktion bis zum 31. Oktober 2020 günstige Herbstpreise für Holzpellets und -briketts und verlost hochwertige recyclefähige Rucksäcke aus Kraftpapier und langlebige Edelstahl-Trinkflaschen für unterwegs. Die zeitlich befristete Aktion gilt selbstverständlich auch in allen Werksverkäufen. Mehr Infos finden Interessierte unter: www.wohlundwarm.de oder Info-Telefon: 0800 9645927.

Die EC Bioenergie liefert regionale Holzpellets und Briketts aus deutscher Produktion. Unkompliziert und auf kurzen Wegen erhalten Sie einen ehrlichen Energieträger in bester Qualität. Weil wir unsere Heimat ebenso lieben wie den Fortschritt, verarbeiten wir an unseren Produktionsstätten nur naturbelassenes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe werden zu sparsamen Energiebündeln verarbeitet. Ganz nebenbei erzeugen wir auch Ökostrom. Für uns. Und für andere.

