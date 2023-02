Was haben eine Frauenarztpraxis und eine Tierarztpraxis gemeinsam? Zumindest ein Ultraschallgerät

Der AVA- Workshop „Die gynäkologische Ultraschalluntersuchung der Kuh, mit praktischen Übungen auf einem Milchviehbetrieb“, bietet für jede milchviehbetreuende Tierarztpraxis ein wichtiges Update

Die gynäkologische Ultraschalluntersuchungen von Milchkühen, nicht nur auf Trächtigkeiten (Gravidität), ist heute eine selbstverständliche tierärztliche Dienstleistung im Rahmen einer modernen tierärztlichen Bestandsbetreuung von Milchviehbetrieben.

Der Landwirt, besser Milchviehmanager, muss neben vielen anderen Dingen den Graviditätszustand seiner Milchviehherde genau kennen, um mit gesunden Milchkühen sein gesetztes Produktionsziel zu erreichen. Ungefähr 60 Tage nach der Geburt sollte eine gesunde Milchkuh für eine erneute Trächtigkeit bereit sein und auch besamt werden. Drei bis vier Wochen nach dieser, in der Regel artifiziellen Insemination, wird die erste Ultraschallträchtigkeitskontrolle durch den Tierarzt durchgeführt. Die Ultraschalluntersuchung bietet den Vorteil, die Gravidität bereits relativ früh sicher festzustellen, um nichttragende Tiere frühzeitig zu erkennen und diese zur weiteren Behandlung und Kontrolle dem Tierarzt vorzustellen. Eine unfreiwillig verlängerte Zwischenkalbezeit verursacht pro Tag Kosten in Höhe von rund 4 Euro, was im ersten Moment zwar niedrig erscheinen mag, sich aber in einer größeren Kuhherde als enormer Kostenfaktor hochschaukeln kann. Eine gute Tierarztpraxis zeichnet sich u.a. auch dadurch aus, eine frühe und sichere Trächtigkeitsuntersuchung nach der Besamung durchzuführen.

Da sich nicht nur in der tiermedizinischen Gynäkologie immer wieder neue Erkenntnisse durchsetzen und auch die Gerätschaften zur Ultraschalldiagnostik weiterentwickelt werden, muss sich jeder Tierarzt von Zeit zu Zeit auf dem Gebiet der Ultraschalldiagnostik updaten, um nach neusten tiermedizinischen und landwirtschaftlichen Wissenschaften arbeiten zu können. Hierzu bietet die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) im Rahmen der 23. AVA-Haupttagung vom 18. bis 21. Mi 2023 einen Ultraschallworkshop mit praktischen Übungen auf einem Milchviehbetrieb für die Nutztierpraxis mit folgenden Themen an:

Ultraschall als Ergänzung der manuellen gynäkologischen Untersuchung und Diagnostik – wo bringt er mich weiter, wo sind die Grenzen?

Betrachtung und Bewertung von Ultraschallbildern

Trächtigkeiten – Abort – keine Trächtigkeiten – Ovarien – Metritiden – Pyometren – Graviditätsdiagnostik – wie lange gravid?

Einbau von Ultraschalluntersuchungen in tierärztliche Betreuungsprogramme

Nicht nur dieser AVA-Ultraschall-Workshop anlässlich der 23. AVA-Haupttagung vom 18. bis 21. Mai 2023 in Bad Salzschlirf (Nähe Fulda) bietet für milchviehbetreuende Tierärzte eine sehr gute Gelegenheit, sich mit den angebotenen Themen der Rinder- und Schweine-Tiermedizin auseinanderzusetzen und neue Erkenntnisse und Erfahrungen innerhalb der an der Tagung teilnehmenden Tierärzteschaft zu diskutieren.

Persönlich treffen – persönlich diskutieren – face to face fachlich austauschen. Den Rahmen dazu bietet das Tagungshotel AQUALUX, welches nicht nur zum Tagen, sondern ist auch ein ausgewiesenes Wellness- und Spahotel mit Massagen, Kosmetik-Treatments und Körperbehandlungen ist. Es gibt Ruheräume, Relaxbereiche, Pool, Solebecken und Saunalandschaften. Somit stehen mitangereisten Partner*innen der Tagungsbesucher eine Vielzahl von „Erholungsmöglichkeiten“ zur Verfügung, die selbstverständlich gerne parallel zu den Fortbildungsbeiträgen genutzt werden können. Die AVA-Haupttagung ist weit mehr als nur eine reine Fortbildungsveranstaltung. Weitere Infos auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de , bzw. per Mail post@ava1.de , oder telefonisch unter +49-2551-7878.

Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, die die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.

Seit über 20 Jahren ist das Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten. AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel einsparen! Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Steinfurt, Burgsteinfurt

Ernst-Günther Hellwig

Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) EG Hellwig

Wettringer Straße 10 – D 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt

fon: +49-(0)2551- 7878 fax: +49-(0)2551-83 43 00

info@ava1.de www.ava1.de

