Was ist eine Stecker-Solar-Anlage von MYSOALRPLANT?

Jetzt selbst Strom produzieren: Die innovative Stecker-Solar-Anlage von MYSOLARPLANT

Heinsberg, 2. Mai 2023 – MYSOLARPLANT hat mit der Stecker-Solar-Anlage ein Produkt auf den Markt gebracht, dass sich durch seine einfache Handhabung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten auszeichnet. Die Stecker-Solar-Anlage ermöglicht es dem Nutzer, seinen eigenen Strom zu produzieren und dadurch unabhängiger von den Energieversorgern zu werden.

Doch wie funktioniert die Stecker-Solar-Anlage von MYSOLARPLANT genau? Die Anlage wird einfach per Stecker an das bestehende Stromnetz angeschlossen und beginnt sofort mit der Stromproduktion. Solaranlagen funktionieren auch ohne direkte Sonneneinstrahlung und im Schatten. Allerdings sinkt dann der Solarertrag. Durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht ist sie zudem äußerst mobil und kann jederzeit umgesetzt werden. Die Installation kann durch den Kunden in Eigenleistung erbracht werden und bedarf keinen Fachmann oder Elektriker. Neben dem positiven Umweltaspekt bietet die Stecker-Solar-Anlage auch finanzielle Vorteile. Durch die Einspeisung des selbst produzierten Stroms ins eigene Hausnetz kann der Nutzer Geld sparen und die Anlage amortisiert sich schneller. Natürlich gibt es auch rechtliche Vorgaben, die bei der Nutzung einer Stecker-Solar-Anlage beachtet werden müssen. Die Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister ist hierbei unumgänglich.

Die maximale Leistung der Stecker-Solar-Anlage von MYSOLARPLANT beträgt 810 Watt (405 Watt je Paneel) und wird mittels des Mikroinverters auf die aktuell in Deutschland zulässigen 600 Watt herunter geregelt. Zur Überwachung der Anlage steht dem Nutzer eine App zur Verfügung, die alle relevanten Informationen übersichtlich darstellt und er jederzeit über die aktuelle Stromproduktion Bescheid weiß. So hat der Nutzer seine Kostenersparnis stets im Blick. Ein weiterer USP für die Kunden von MYSOLARPLANT ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Befestigungsvarianten für Balkon, Fassade oder Flachdach. Hierbei wird auf einen serviceorientierten Ansatz gesetzt, der den Nutzer in den Mittelpunkt stellt.

Mit der Stecker-Solar-Anlage von MYSOLARPLANT investiert der Nutzer nicht nur in die Zukunft, sondern auch in den Umweltschutz. Der selbst produzierte Strom ist nicht nur „grün“, sondern auch sauber und damit ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Mehr Informationen zu der Stecker-Solar-Anlage und weiteren Produkten von MYSOLARPLANT finden Sie auf der Website unter www.mysolarplant.de

Das Heinsberger Startup-Unternehmen KoRa-Group mit der Produktmarke „MYSOLARPLANT“ entwickelt sich seit kurzer Zeit zu einem erfolgreichen und etablierten Unternehmen in der Solarbranche. Unter der erfahrenen Führung der Geschäftsführer Marcel Kornmesser und Sven Rademächers bietet das Unternehmen ein breites Produkt-Portfolio an Stecker-Solar-Anlagen an, welche sowohl regional als auch bundesweit vertrieben werden. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Qualität der Produkte, welche durch eine Garantiezeit von 25 Jahren auf die Leistungsfähigkeit der Solarpaneele unterstrichen wird. Darüber hinaus bietet MYSOLARPLANT t seinen Kunden einen besonderen Mehrwert durch die Integration eines WLAN-Moduls mit zugehöriger App. Ein weiterer Vorteil: Alle Produkte sind zum reduzierten MwSt-Satz von 0% erhältlich. Mit dem Slogan „FOR A BETTER TOMORROW“ setzt MYSOLARPLANT ein klares Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

