Was tun, wenn man in Lübeck keine Wohnung zur Miete findet?

Mieten Sie sorgenfrei in Reinfeld – nur 15 km von Lübecks City entfernt

Jetzt die Möglichkeit nutzen, Ihr Haus stressfrei mit dem Traditionsmakler Frank Hoffmann Immobilien verkaufen und sorgenfrei eine Mietwohnung beziehen!

Hier klicken für noch mehr Infos!

In Reinfeld, einer idyllischen Hügellandschaft zwischen Bad Oldesloe und Lübeck, entsteht derzeit ein stilvolles Mehrgenerationenquartier mit attraktiven Mietwohnungen und in unmittelbarer Nachbarschaft ein Seniorenheim. Das renommierte Unternehmen Schröder & Fischer Bauausführungen GmbH wird den ersten Bauabschnitt noch in diesem Jahr fertigstellen. Aufgeteilt in sechs Häuser mit über 100 Wohnungen ist dieses Areal nicht zu groß und schafft eine ideale Umgebung sich zu entfalten.

Es erwarten Sie exklusive 2- und 3-Zimmerwohnungen im KfW40-Standard, die barrierearm gestaltet sind. Ein Fahrstuhl für das bequeme Erreichen auch der oberen Etagen ist selbstverständlich. Gerade für Senioren bietet sich hier eine ideale Gelegenheit, ihr älteres Eigenheim gegen die Vorzüge einer modernen Mietwohnung einzutauschen.

Die Wohnungen sind hochwertig ausgestattet und bieten ansprechende Grundrisse zwischen 50 und 84 m². Sie verfügen über eine geräumige Wohnküche, ein Wellnessbad mit bodentiefer Dusche sowie eine Terrasse oder einen Balkon. Eine Fußbodenheizung sorgt für behagliche, gleichmäßige Wohlfühltemperatur.

Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten, wie ein sorgenfreier Verkauf und ein terminlich passgenauer Übergang für Sie organisiert werden kann. Selbstverständlich ist auch nur die Anmietung einer Wohnung möglich.

Wir vergeben Wunschtermine – auch in den Abendstunden oder am Wochenende – für eine umfängliche Beratung.

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG, Hindenburgstraße 10, 23843 Bad Oldesloe

Telefon: 04531-89 26 50

Mail: oldesloe@frankhoffmann-immobilien.de

Das mittelständische Familienunternehmen wird erfolgreich geleitet von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann. Hier erleben Kunden ein vertrauensvolles Miteinander. Familiäre Werte wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bestätigen die gebotene Qualität.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.