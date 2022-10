Was wir von Pferden lernen können

Wie echte Kommunikation mit Pferden möglich ist, und wie diese Technik auch Menschen ohne Tier im Alltag nützt

Wohl jeder Pferdebesitzer stellt sich gelegentlich die Frage, ob es seinem Pferd gut geht und was es braucht. Er interpretiert anhand der Körpersprache des Pferdes, was los ist: Stehen die Ohren vorn, oder legt es sie an? Kommt es den Menschen freudig begrüßen? Leuchten die Augen?

Solange alles rund läuft und das Pferd sich „normal“ verhält, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch was ist, wenn ein Problem auftaucht und das Pferd beim Satteln giftet? Wenn es buckelt oder gar krank ist? Dann ist das Beobachten der Körpersprache viel zu ungenau!

Nicole Luzar ist Diplom-Biologin und Staatlich geprüfte Übersetzerin, und sie hat eine Methode entwickelt, um mit Pferden ganz anders zu kommunizieren als über die sogenannte Pferdesprache.

Diese Kommunikation läuft auf der energetischen Ebene ab. Die gleiche Methode funktioniert auch, um die tief liegenden Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen zu erforschen.

Wer also seine Wünsche immer brav unter den Teppich gekehrt und sich angepasst hat, kann – auch völlig ohne eigenes Tier – von Nicole Luzar lernen, die lange vergessenen Träume wiederzufinden. Und nicht nur das: In ihren Workshops und Seminaren vermittelt Nicole Luzar Techniken, mit denen Träume keine Träume bleiben, sondern wahr werden.

Dank ihrer Kenntnisse in Psychologie lernen Menschen bei ihr:

– die wahren Ursachen eines beliebigen Problems zu verstehen

– den erfolgversprechendsten Lösungsweg zu erkennen

– die effektivsten Schritte zu ergreifen und umzusetzen

Alle Techniken funktionieren mit und ohne Tier sowie im Privat- und Geschäftsleben.

Nicole Luzar gibt praktische Workshops und Seminare, in denen sie anderen Menschen ihre Methode beibringt.

Als international erfolgreiche Speakerin spricht sie über die Bedeutung ihrer Kommunikationstechnik in der Arbeit mit Pferden ebenso wie in der Persönlichkeitsentwicklung.

Beim Löwenbusiness Onlinekongress spricht Nicole Luzar über ihr ungewöhnliches Thema:

https://youtu.be/qIjVbc7uuCI

Mehr über Nicole Luzar finden Sie unter:

www.pferdedolmetscherin.com

www.nicoleluzar.com

Nicole Luzar ist Expertin für individuelle Antworten und die Kommunikation mit Pferden. Sie hat eine eigene Methode entwickelt, die eine einzigartig klare Verständigung mit Pferden und anderen Tieren ermöglicht.

Sie bietet Pferdebesitzern einzelne Pferdegespräche für schnelle Antworten; Workshops und Seminare zum Erlernen der Pferdekommunikation; Speaking und Bühnenauftritte zu Themen der Persönlichkeitsentwicklung.

Kontakt

Communication & Healing

Nicole Luzar

Raesfeldstraße 76

48149 Münster

0178-8515158

nicole@pferdwiegehtsdir.de

http://www.pferdedolmetscherin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.