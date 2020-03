WaschMal reagiert auf Corona Pandemie

Textil-Masken werden durch regionale Betriebe gewaschen

Die Krise um die Coronavirus-Infektion stellt zahlreiche Menschen vor eine neue Herausforderung. Wer zum Schutz vor Ansteckung eine Atemschutzmaske trägt, handelt umsichtig. Virologen, wie zum Beispiel Professor Alexander Kekule, empfehlen die Verwendung von Atemmasken. In seinem MDR-Podcast vom 26. März sprach er sich für das Tragen von Masken aus, um sich und andere zu schützen.

Die Wahl einer wiederverwendbaren, waschbaren Maske ist aus Umweltgesichtspunkten zweckmäßig, um Müllberge zu vermeiden. Leider existiert aktuell ein Mangel an waschbaren Masken, die hauptsächlich aus Baumwolle bestehen. WaschMal arbeitet bereits mit einer Vielzahl von Partnerwäschereien und Partnerreinigungen in über 2000 Städten deutschlandweit zusammen, die vermehrt sich auch auf das fachgerechte Waschverfahren dieser Atemmasken spezialisiert haben. Die Zahl der Betriebe und damit die regionale Abdeckung mit diesem Service wachsen stetig. Lieferkonditionen und Preise werden dabei von den lokalen Betrieben vorgegeben.

WaschMal bietet schon bereits jetzt Unternehmenslösungen für Arztpraxen, Apotheken, Bäckereien und Lieferservices an. Geschäftsführer Stefan Büssemaker erklärt: “Wir haben auch für größere Betriebe bereits heute Lösungen parat, welche WaschMal individuell auf unterschiedliche Bedürfnisse kurzfristig vor Ort implementiert kann.”

Auch privat lässt sich der Service bereits heute von zu Hause aus digital buchen. Voraussetzung ist, dass die Kunden die Masken in Plastiksäcken verpacken. Ansonsten werden sie wie üblich bei den WaschMal-Kunden abgeholt und später wieder zurückgeliefert. Eine Abgabe von Masken in REWE Supermärkten ist nicht möglich.

Wäsche waschen war noch nie so einfach: Mit WaschMal findest du deine Lieblings-Reinigung in deiner Nähe. Bequem per App wählst du deine bevorzugte Wäscherei aus, legst die Anzahl der zu reinigenden Artikel fest und bestimmst, wann und wo deine Textilien abgeholt werden. Auch Ort und Zeitpunkt der Wäschelieferung liegen ganz in deiner Hand. Erlebe einen Wäscherei-Lieferdienst, der sich deinem Alltag anpasst!

Kontakt

WaschMal GmbH

Stefan Büssemaker

Vogelsanger Straße 193

50825 Köln

022117735128

info@waschmal.com

https://waschmal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.