Wasserstofftaxi-Projekt in Baden-Baden vorzeitig beendet

Taxi-Holl muss sein Wasserstofftaxi-Projekt in Baden-Baden aufgrund von Tankstellen-Schließung vorzeitig beenden

Das Baden-Badener Taxigewerbe hat es schon auf Grund der aktuellen Verkehrsführung in Verbindung mit der Sperrung der Schillerbrücke nicht leicht. Überraschend endet nun auch noch das erfolgreiche Projekt mit dem in Deutschland ersten Taxi mit Brennstoffzellenantrieb von Toyota aufgrund unvorhergesehener Umstände.

Die zum 1. August 2024 geplante Schließung der H2 Tankstelle in Rastatt, die die einzige Versorgungsquelle für das wasserstoffbetriebene Fahrzeug darstellte, zwingt uns bedauerlicherweise dazu, den Dienst mit dem Toyota Mirai einzustellen, so Dirk Holl, von Taxi Baden-Baden 55555 |Taxi-Holl in Baden-Baden.

Heute, am 24. April 2024, hat uns die H2 MOBILITY Deutschland überraschend per E-Mail über die Schließung der Wasserstofftankstelle in Rastatt informiert. Diese Mitteilung kommt für uns und unsere Kunden unerwartet und stellt uns vor große Herausforderungen.

Ob die Schließung der Wasserstofftankstelle in Rastatt mit dem Vergabeskandal im Verkehrsministerium und dem verhängten Förderstopp für Wasserstoffprojekte zusammenhängt ist dabei nicht bekannt.

Seit dem Start des Projekts im November 2021 hat der Toyota Mirai als Taxi in Baden-Baden eine eindrucksvolle Leistung erbracht. Mit einer zurückgelegten Strecke von 125.312 Kilometern hat das Fahrzeug nicht nur für weniger Lärm in der Kurstadt gesorgt, sondern auch dazu beigetragen, 13 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Diese Zahlen unterstreichen die Effektivität und Umweltfreundlichkeit der Brennstoffzellen-Technologie.

Die Holl AG ist stolz darauf, die größte elektrisch angetriebene Taxi-Flotte in Baden-Württemberg zu betreiben. Aktuell werden nur noch 15% unserer Taxis mit konventionellen Dieselantrieben betrieben, während 56% unserer Taxis mittlerweile lokal emissionsfrei elektrisch ihre Fahrgäste befördern. Dies spiegelt unser Engagement für eine nachhaltige Mobilität wider.

Die Holl AG bedauert zutiefst, dass dieses erfolgreiche Projekt nun so abrupt endet. Wir haben stets daran geglaubt, dass die Zukunft der Mobilität in nachhaltigen Technologien liegt, und der Toyota Mirai hat gezeigt, dass wasserstoffbasierte Antriebe eine vielversprechende Option sind. Leider sind wir nun gezwungen, diesen Schritt zu gehen, da die fehlende Infrastruktur eine weitere Nutzung des Mirai unmöglich macht.

Wir möchten uns bei unseren Kunden und Partnern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken. Die Holl AG bleibt bestrebt, innovative und umweltfreundliche Mobilitätslösungen anzubieten und wird weiterhin die Entwicklungen auf dem Gebiet der alternativen Antriebe genau verfolgen.

1972 gründete Edeltraud Holl das erste Taxiunternehmen in Gaggenau, damals noch im Elterlichen Betrieb, der Emil Ball OHG. 1976 wurde der Taxibetrieb aus der Emil Ball OHG ausgegliedert und die Taxi-Holl Edeltraud Holl in Gaggenau gegründet, aus der 2018 die Holl AG entstanden ist. Die Holl AG beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 6 Standorten. Aus dem kleinen Taxiunternehmen ist mittlerweile ein mittelständischer Mobilitätsanbieter geworden, der unter anderem auch im Limousinen- und Reisebusgeschäft vertreten ist.

