WDMS Webmaster: Jede Geschichte hat einen Anfang…

WDMS Webmaster ist ein junges Unternehmen, das Kunden in den Bereichen Webdesign, SEO Marketing und Metaverse berät. Neben der Beratung übernimmt das Unternehmen schwerpunktmäßig die Erstellung und Pflege von Websites für seine Kunden. In Unternehmensgründer Dennis Smith erwachte früh das Interesse und die Leidenschaft für Computertechnologie. Bereits 1989 nannte er einen Commodore Amiga 2500 sein eigen und sammelte erste Erfahrungen im IT-Bereich. Seinen Geschäftssinn stellte der Unternehmer in jungen Jahren unter Beweis. Im Jahr 1998 betrieb er zusammen mit seinem Vater einen Nutzfahrzeughandel. Beide Interessen, seine Leidenschaft für Computertechnologie und sein unternehmerisches Geschick, haben letztlich dazu geführt, dass sich Dennis Smith im Jahr 2020 mit seinem Unternehmen WDMS Webmaster als Webmaster und Webdesigner selbstständig machte.

Vor dem Schritt in die Selbständigkeit hat sich Smith im Bereich WordPress Webdesign und Online-Marketing im Allgemeinen weitergebildet. Erste Schritte in der Welt des Online-Marketings unternahm er ab 2009 mit einer Weiterbildung zum Webdesigner mit WordPress und Apache Design. Ein Jahr später folgte eine Weiterbildung im Bereich SEO-Marketing. Neben der Weiterbildung sammelte Dennis Smith mit einem Ebay-Shop praktische Erfahrungen in der Online-Welt. In der Praxis lernte er auf diese Weise, welche Möglichkeiten das Internet bietet, um Produkte erfolgreich anzubieten und zu verkaufen. Zertifikate der Google Zukunftswerkstatt und der Status als Official IONOS Agency Partner belegen die Expertise von Dennis Smith. Wichtig ist dem Firmengründer, dass er up to date ist und bleibt. Ständige Weiterbildungen in allen Bereichen rund um Online-Marketing, Web Design, oder Software die das Leben vereinfachen liegen ihm am Herzen.

Leistungen und Services von WDMS Webmaster

Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen als Anbieter auf Ebay weiß Dennis Smith, wie viele Möglichkeiten, aber auch Fallstricke im World Wide Web lauern. Daher verhilft er mit seinem Unternehmen Ihnen als Kunde zu einem individuellen Webauftritt. Und damit zu einer Visitenkarte, damit Sie sich mit Ihrem eigenen Unternehmen gegenüber Konkurrenten abheben und in der Online-Welt sichtbar sind. Bei einer Zusammenarbeit mit WDMS Webmaster profitieren Sie als Kunde gleich doppelt. Einerseits nutzen Sie den Erfahrungsschatz und die Kenntnisse, die Dennis Smith im Webdesign vorzuweisen hat. Andererseits gewinnen Sie Zeit. Denn anstatt sich mit den Feinheiten des eigenen Internetauftritts auseinanderzusetzen, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Kunden und deren Wünsche. Sie stecken Ihre Zeit sinnvollerweise in die Entwicklung, Produktion, Logistik und den Vertrieb Ihrer eigenen Produktpalette.

Neben Webdesign, SEO & SEM ist vor allem die digitale Beratung eine Kernkompetenz der WDMS Webmaster. Gemeinsam mit den Kunden erarbeitet Firmengründer Dennis Smith Potentiale und Möglichkeiten. Dabei unterbreitet das Unternehmen WDMS Webmaster Ihnen als Kunde konkrete Lösungs- und Umsetzungsvorschläge. Als Webdesigner gestaltet Dennis Smith von WDMS Webmaster Ihren Webauftritt. Auf Wunsch wird die bestehende Website verwaltet oder eine komplett neue erstellt. Zum Einsatz kommt das Content-Management WordPress, damit die Website optimal auf allen Endgeräten angezeigt wird. SEO und SEM, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing, werden immer wertvoller, wenn es darum geht, von Kunden wahrgenommen zu werden. WDMS bietet Ihnen in diesem Bereich umfangreiche Services und Dienstleistungen an. Außerdem ist WDMS Webmaster im Besitz der Agentur-Lizenz Elementor Pro und bietet diese Lizenz zu günstigen Konditionen an.

Das Leben macht den Meister

Das Leben hat den Unternehmer gelehrt, dass Rückschläge möglich sind. Seine Erfahrung hat ihm gezeigt, dass es in der schnelllebigen Online-Welt wichtig ist, sich optimal aufzustellen und Trends frühzeitig zu erkennen und mitzugehen. Für Sie als Unternehmer ist es schwer, das eigene Produktportfolio zu optimieren, einen glanzvollen Marketing-Auftritt hinzulegen und alle Kundenwünsche – und Bedürfnisse zu bedienen. Insbesondere mittlere Betriebe nutzen gerne die Dienste von WDMS Webmaster, um den eigenen Webauftritt professionell zu gestalten und zu betreuen.

Kontakt

WDMS Webmaster

Dennis Smith

Zwischenstrasse 10

31675 Bückeburg

015231928183

dennis@wdms-webmaster.de

https://wdms-webmaster.de/

Bildquelle: Canva