WDR 2 ist der Reichweitengewinner in NRW

Köln, 14. Juli 2021

Die Daten der heute veröffentlichten ma 2021 Audio zeigen einen deutlichen Leistungszuwachs der WDR-Radioangebote im regionalen und nationalen Vergleich.

WDR 2 “knackt” mit jetzt 1,044 Mio.* Hörer:innen die Millionen-Marke (+9,9 %) und ist damit der Reichweitengewinner unter den landesweiten Hörfunkangeboten in NRW. 1LIVE ist eindeutig erste Wahl bei den jungen Menschen im “Sektor”. Auf Basis der für den Werbemarkt relevanten Nutzungswahrscheinlichkeiten schalten 761.000* Menschen täglich 1LIVE. Das “WDR Best of 14-49”-Paket (bestehend aus 1LIVE, WDR 2 und 100,5 Das Hitradio.) erreicht 1,838 Mio.* Hörer und baut seine Spitzenposition als reichweitenstärkstes Radioangebot in NRW sogar noch aus.

“Die heutigen Ergebnisse bestätigen die enorm gewachsene Relevanz unserer Angebote für alle Kunden, die ihre Spots bewusst in reichweitenstarken Qualitätsumfeldern platzieren möchten”, so Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb. “Wer bei seiner Hörfunk-Kampagne neben Unterhaltung auch auf Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und seriöse Berichterstattung setzt, kommt gerade in diesen unruhigen Zeiten an 1LIVE und WDR 2 nicht vorbei.”

Geschäftsführer Michael Loeb sagt: “Wir freuen uns, dass die WDR-Sender weiterhin zu den Top-Angeboten gehören. Sowohl für NRW-Werbekampagnen als auch für die Gattung Radio sind die ma Zahlen äußerst wichtig. Denn mit unseren regionalen Werbeangeboten steuern wir einen großen Beitrag zu den Angeboten der landesweiten ARD zu.”

*Quelle: ma 2021 Audio, deutschsprachige Bevölkerung 14+, BKS/WTR, Mo-Fr, D-Std. 6-18 Uhr

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar – im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

