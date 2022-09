WDVS – Vorteile Aussendämmung mit Wärmedämmverbundsystem

WDVS – die Vorteile der Aussendämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem sind geringere Kosten, Schutz vor Kälte, Wärme, Lärm & schlechten Raumklima

Vorteile der Aussendämmung mit WDVS

Mit einem guten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) lässt sich viel Geld sparen. Wer dämmt heizt weniger und reduziert automatisch seine Energiekosten. Ein WDVS schützt im Winter vor Kälte und im Sommer vor Wärme und bietet Schutz vor Lärm und schlechtem Raumklima.

1.WDVS und die Umwelt

Rund 40% des Energiebedarfs in Europa fällt auf den Gebäudesektor. Ein Weg zum effizienteren Umgang mit Energie besteht in der Sanierung von Bestandesobjekten mit WDVS. Häuser, welche mit Wärmepumpen und Solarwärme betrieben werden, erzielen weitere Effizenzgewinne und wirtschaftliche Vorteile mit einer Gebäudehüllensanierung.

2.WDVS und die Ästhetik des Gebäudes

Wärmedämmung und Ästhetik sind keine Gegensätze. Fassadenoberflächen von wärmegedämmten Gebäuden lassen sich mit technisch erprobten und verschiedenen Texturen gestalten. Von rau, fein oder grob bis hin zu grafischen Oberflächen reicht das Spektrum. Vom klassischen Reibeputz mit verschiedenen Farben bis zum Modellierputz ist vieles realisierbar. Wir von Renesa GmbH setzen Ihre Wünsche kompetent und qualitätsvoll um. Wir erhalten den Wert Ihrer Immobilie, und erhöhen ihn.

3.WDVS und die Finanzen

Ein langfristiger Schutz vor hohen Energiekosten wird am effektivsten durch eine thermische Sanierung der Gebäudehülle (inkl. Dach) erreicht. Analog zum menschlichen Körper, welcher am effektivsten mit Schuhen, Hose, Pullover, Mütze und Handschuhen vor Kälte geschützt wird.

Der Preis einer Wärmedämmung ist abhängig von Art der Dämmung, Stärke und dem Dämmmaterial. In einigen Kantonen und Gemeinden wird eine Aussendämmung finanziell gefördert, nachfragen lohnt sich.

4.Vorteile einer WDVS auf einen Blick

4.1.Geringere Heizkosten

WDVS verhindert Wärmeverluste aus der Gebäudeaussenwand. Dadurch werden die Heizkosten gesenkt und die Investitionskosten lassen sich amortisieren. Durch einen geringeren Bedarf an fossilen Energieträgern sinkt das Risiko einer finanziellen Mehrbelastung infolge von Preisschocks.

4.2.Verbessert den Wohnkomfort.

Warm im Winter und kühl im Sommer – WDSV schafft ein gesundes und ausgeglichenes Raumklima zu allen Jahreszeiten.

4.3.Schutz des Klimas

WDVS senken den Gesamtenergieverbrauch und damit die CO2-Emissionen. Und nach zwei Jahren spart die Dämmung mehr Energie, als zu ihrer Herstellung verbraucht wurde.

4.4.Schutz vor Feuchtigkeit

WDVS schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen, indem es Regen abhält und Wasserdampf durchlässt.

4.5.Reduktion der Schimmelbildung

Schimmel entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Baumaterialien trifft. WDVS sorgt, dass die Wand in einem warmen Bereich bleibt, wodurch der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und der Wandoberfläche deutlich verringert wird.

4.6. Werterhalt

WDVS schützt Wandbaustoffe vor thermischer Wechselwirkung (Heizung und Kühlung). Das Ergebnis ist ein dauerhaft spannungsfreier und rissfreier Wandaufbau. Langfristig hilft es, Schäden zu vermeiden und den Wert des Gebäudes zu erhalten.

4.7. Individuelle Gestaltung der Fassade.

Wärmedämmleistung und architektonische Raffinesse schliessen sich nicht aus Die neuesten WDVS eignen sich für unkonventionelle Gebäudeformen, die den architektonischen Charakter des Gebäudes erhalten.

4.8.Subventionen Bund/Kanton/Gemeinde

Erkundigen Sie sich bei Bund, Kanton und Gemeinde über finanzielle Förderprogramme und profitieren Sie von geringeren Entstehungskosten. Achtung, zuerst abklären und bewilligen lassen, bevor der Bau begonnen wird.

4.9.Zusätzlicher Nutzen durch WDVS

Wer in eine Aussendämmung investiert, legt sein Geld gut an: Gebäude mit WDVS steigen im Wert. Dies gilt für neue Gebäude und ältere Häuser.

