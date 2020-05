We Sing! @ Home nun verfügbar

Das beliebte Mitsingevent nun auch als Streaming erhältlich

In Zeiten der Pandemie fehlt Künstlern und Kulturschaffenden auf Grund des Auftrittsverbotes jegliche Möglichkeit, ihr Können “live” auf der Bühne zu präsentieren und den Fans die Chance, ihre Lieblingsevents und -konzerte zu besuchen. Ideenreichtum und die Nutzung digitaler Kommunikationswege sind dieser Tage daher gefragter denn je. Marc Masconi – Sänger, Pianist und Entertainer, hat seit dem Beginn des Shutdowns sein Entertainment- Mitsing-Event “WE SING!” auf digitalen Online Stream umgestellt, um seinen Fans und Freunden ein wenig Freude und gute Laune nachhause zu bringen, solange keine gemeinsamen Events möglich sind.

Einmal in der Woche, Samstag um 19:00, streamt Marc Masconi nun sein Mitsing-Event “WE SING @ Home” live über seinen Facebook Kanal https://www.facebook.com/mitsing.event/

In den letzten Wochen ist die Zahl der mitsingenden Fans über ganz Deutschland gewachsen. Von Hamburg bis Berlin, vom Bodensee bis Schwerin, überall singt man am Samstag Abend mit Marc Masconi die größten Hits aus Schlager, Pop und Oldies. Die Texte dazu stellt der Entertainer auf seiner Website https://www.we-sing.de bereit.

Ab Mai ist “WE SING! @ Home” nun auch als Partyevent online buchbar!

Zu jeder Zeit, an jedem Ort mit eigenem Wunschprogramm streamt das Team um Marc Masconi auf Anfrage LIVE zu Geburtstagen, Jubiläen oder Partys.

Infos unter: https://we-sing.de/we-sing-home-live-stream-buchen/

Alle großen Hits der letzten 50 Jahre aus Schlager, Pop, Oldies und Musical.

Live begleitet von Marc Masconi an seinem weißen Wunderinstrument.

Ein ganzes Orchester mit zwei Händen und zwei Füßen…

Alle singen zusammen, ohne Probe, ohne Hemmungen, einfach Spaß am Singen

haben mit vielen anderen begeisterten Hobbysängern und -sängerinnen.

Das ideale Event für Singles, Gruppen, Chöre und alle Menschen, die einfach Spaß am Singen haben!

Buchbar auch für Firmen, Team Building Events, oder für Ihre Privatparty!

Ein Riesenspaß!

