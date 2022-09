wealthAPI erstmals auf Gründerkonferenz „Bits & Pretzels“

Berliner Fintech präsentiert in München die neue Open Wealth API-Chance für Finanzdienstleister und Finanzportale

Parallel zum Oktoberfest läuft vom 25. bis zum 27. September in München Europas größte Gründer-Konferenz „Bits & Pretzels“ mit über 5.000 Gründern, Investoren und Branchengrößen aus dem Digital-Business. Die wealthAPI GmbH, Macher der seit Jahren beliebten und prämierten Depotverwaltungs-App von Rentablo, ist erstmals mit dabei und präsentiert neu entwickelte Depot-Schnittstellen.

Ob Hausbank, Broker, Robo-Advisor oder Krypto-Wallet: Alle Konten mit einer Schnittstelle

„Finanzdienstleister und Finanzportale können damit sicher und einfach wie nie ihren Kunden eine personalisierte Finanzübersicht mit Mehrwert anbieten“, sagt wealthAPI-Mitgründer Andre Rabenstein. „Mehrwert bedeutet: Die Kunden sehen nicht nur alle Finanzdaten von Banking-, Brokerage- und Kryptokonten in Echtzeit, sie bekommen gestützt von Künstlicher Intelligenz zudem fortlaufend Optimierungsvorschläge und machen so mehr aus ihrem Geld. An den Investitionsentscheidungen der Kunden partizipieren ohne Zusatzaufwand die Finanzdienstleister und Finanzportale“, sagt Rabenstein.

Erprobtes Multi-Banking seit 2014, mit BaFin-Registrierung

Die wealthAPI GmbH ist Konto-Informationsdienstleister mit BaFin-Registrierung, die Vertrauen schafft und Sicherheit garantiert. Bereits seit 2014 ist das Unternehmen erfolgreich am Markt – auch mit eigenen Produkten wie der Rentablo Depotverwaltungs-App und dem Rentablo Fondsdiscount, die täglich von Zehntausenden Kunden genutzt und regelmäßig von Medien und Verbraucherschutz positiv erwähnt werden. Zu aktuellen und potenziellen Kunden in der B2B-Finanzwelt gehören vor allem Banken, Online-Plattformen und Finanzdienstleister.

Finanzkompetenz plus Technik-know-how

„wealthAPI ist unter anderem deshalb einzigartig, weil wir mehr können als programmieren. Durch unsere erfolgreiche Arbeit mit Endkunden haben wir eine Finanzkompetenz wie wenige andere; jeder unserer Entwickler ist zugleich ein Investmentprofi“, sagt Andre Rabenstein. Dank dieser Finanzkompetenz konnten wir zum Beispiel Analysetools entwickeln, die Wertpapier-Bestände in Echtzeit erfassen, auswerten und optimieren.“

Mehr über wealthAPI

Am Sonntag, dem 25.9.2022, finden Sie uns auf der „Bits & Pretzels“ im Cluster: Banking & Insurance, Stand-Nr: 25.

Die wealthAPI GmbH ist der führende Anbieter von Schnittstellen zum Vermögensmanagement in Deutschland und ist bei der BaFin als Kontoinformationsdienst registriert. Am Firmensitz in Berlin entwickelt und implementiert das Fintech-Unternehmen bereits seit 2014 adäquate Multi-Banking und Multi-Depot Lösungen für B2B Kunden und deren Anwendungen.

