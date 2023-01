Webdesign-Freelancer aus Düsseldorf bietet Start-up-Pakete!

Ein Unternehmen zu gründen ist schwer genug – es gibt so viel zu bedenken und zu organisieren. Einer der wichtigsten Aspekte eines jeden Unternehmens ist nach wie vor eine ansprechende Online-Präsentation, ein gezieltes Online-Marketing, komplettiert durch ein durchdachtes Corporate Design. Vor allem Existenzgründer benötigen eine fundierte und zielführende Strategie, um von Beginn an einen langfristigen Erfolg zu sichern.

Doch wer vor der Eröffnung seines eigenen Business steht, hat viel zu beachten. Und nicht immer die Zeit, sich mit dem weitläufigen, für Laien komplizierten Feld des Webdesigns auseinanderzusetzen. Wozu aber gibt es Profis wie talklick media design? Mit seiner langjährigen Erfahrung bietet Mirzet Ekic seinen Kunden individuelle Lösungen rund um Grafikdesign, Suchmaschinenoptimierung und den perfekten Internetauftritt. Und Start-ups können sich sogar ihr ganz persönliches Werbepaket schnüren lassen.

Umfassende Unterstützung bei Webdesign und Co.

Ohne Online-Marketing geht es kaum noch. Doch das Feld ist weitläufig und unterliegt ständigen Veränderungen. Wer sein Unternehmen optimal präsentieren möchte, sollte daher auf die Branchenkenntnis von Spezialisten setzen – so wie von Mirzet Ekic. Vor fast acht Jahren hat der Düsseldorfer Webdesigner den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Seitdem unterstützt er Existenzgründer, Start-ups, aber auch alteingesessene Unternehmen bei ihren Anliegen zu Webdesign und Co.

Dabei umfasst das Portfolio des Spezialisten alles von der Webseitengestaltung über gezielte Werbemaßnahmen bis zu Fotografien und Businesskarten. Neueste technische Standards werden ebenso garantiert wie die perfekte Wahl geeigneter Social-Media-Plattformen zur direkten Zielgruppenansprache. Und das alles aus einer Hand – und mit persönlicher Betreuung von Kunden aus ganz Deutschland.

Mirzet Ekic weiß genau, was für Start-ups bei der Gründung wichtig ist

Als Mirzet Ekic 2015 seine Grafikagentur talklick media design gründete, verfügte er zwar bereits über langjährige Branchenerfahrung. Doch auch er musste sich umstellen. Plötzlich sein eigener Chef zu sein, war eine neue Erfahrung. So weiß er genau, was Existenzgründer auf ihrem Weg in den beruflichen Erfolg benötigen.

Seine professionell gestalteten Start-up-Pakete enthalten daher persönliche Erstgespräche, maßgeschneiderte Konzeptentwicklungen und die Umsetzung individueller Marketingstrategien. Doch das Full-Service-Angebot beinhaltet noch mehr als einen umfassenden Onlineauftritt. Auch auf Fotografien, ein Printmedienpaket sowie eine Budgetplanung können Kunden je nach Wunsch und Bedarf zurückgreifen. Und wer einen Online-Shop aufbauen möchte, erhält neben einer transparenten Gestaltung auch maximale Sicherheitsstandards für die angebotenen Zahlungsarten.

Dienstleistungen sind auch separat verfügbar

Selbstverständlich bietet Mirzet Ekic seine Dienstleistungen auch separat an. Wer ausschließlich ein Textlektorat benötigt oder seine Webseite auf mobile Endgeräte optimieren möchte: Der ist bei talklick media design ebenfalls genau richtig! Und das unabhängig von der Größe oder Branche. Wer seinen Unternehmensumsatz steigern möchte, sollte sich das Angebot des Webdesgin-Profis nicht entgehen lassen.

Mirzet Ekic ist Freelancer für Webdesign aus Düsseldorf.

