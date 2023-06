WebiFlix® setzt seinen starken Aufstieg fort

Die digitale Lernplattform WebiFlix® erfreut sich einer stetig wachsenden Bedeutung im deutschsprachigen Raum. Ab sofort wird das renommierte Trainer-Team von WebiFlix® um vier weitere erstklassige Referenten erweitert und umfasst nun insgesamt 26 Experten. Damit bietet die Plattform ein breites Spektrum von Extremkletterern über Olympioniken und Visionäre bis hin zu bekannten Vordenkern aus Gastronomie und Hotellerie.

Ein neues Mitglied des Teams ist die renommierte Branchen-Botschafterin Maria Mittendorfer, die sich bei Fair Job Hotels seit vielen Jahren für faire Arbeitsbedingungen einsetzt. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement ist es ihr gelungen, über 100 erstklassige Betriebe für die Idee fairer Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Sie wird im Team das Thema Employer Branding verantworten.

Eine Besonderheit von WebiFlix® ist die breite Palette an Themen, die alle Lebensbereiche der Teilnehmer abdeckt. Nina Bauer, Lebenscoach und Sterbeamme, begleitet und inspiriert viele Menschen mit ihrem beliebten Blog „Seelenpunker“. Sie wird den Livekurs „Menschen in schwierigen Situationen begleiten“ übernehmen.

Der sympathische und charismatische Stratege sowie Autor Jochen Oehler wird ab sofort das Thema „Verkauf & Strategien“ unter den Referenten präsentieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Geschäftsführer der DEHAG Hospitality Group kennt er nicht nur alle Tricks, sondern auch alle Fehler, die Verkäufer machen können.

Anna Wiesler ergänzt das Team mit ihrem Beitrag über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz. Als Jungunternehmerin und „digital native“ zeigt sie anhand ihres Familienhotels, wie man durch Digitalisierung die Dienstleistung verbessern kann und wie KI in allen Bereichen nützlich eingesetzt werden kann.

Die Idee von WebiFlix® besteht darin, das Lernen wieder in den Alltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu integrieren. „Ein digitales Lernkonzept anzubieten ist alternativlos! Tägliches Lernen wird die Währung der Zukunft sein!“, sagt Frank Simmeth, Gründer und Inhaber von WebiFlix®. Als Lehrcoach und Trainer ist er davon überzeugt, dass dies nur gelingen kann, wenn Lernen Spaß macht, auf Augenhöhe stattfindet und mit praxisnahen Inhalten gefüllt ist, die sofort angewendet werden können. „Nur so werden wir auch in der Lage sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generation Z abzuholen und mitzunehmen“, fügt Frank Simmeth hinzu.

WebiFlix® bietet Teams eine breite Auswahl von 50 Themen und 80 Livekursen pro Jahr. Darüber hinaus umfasst die Plattform auch Sprachkurse, Masterclasses, verschiedene Zertifizierungen und eine eigene App. Zu den Partnern von WebiFlix® gehören namhafte Betriebe wie der Schindlerhof, Hans im Glück, die Freigeist Hotels und der Europapark Rust.

